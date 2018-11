HBO ANUNCIA EL ESTRENO DE MY BRILLIANT FRIEND

MY BRILLIANT FRIEND (L’AMICA GENIALE), la serie dramática de ocho episodios basada en el bestseller homónimo de la italiana Elena Ferrante, estrena el domingo 25 de noviembre a las 22hs en HBO y HBO GO, seguido de un segundo episodio estreno el lunes 26 de noviembre a la misma hora en HBO y HBO GO.

La muy esperada serie, filmada en italiano y con algunas referencias en dialecto napolitano, cuenta la historia de dos amigas, Elena Greco (Lenú) y Raffaella Cerullo (Lila), desde la infancia en un barrio pobre en Nápoles. Cuando Lila aparentemente desaparece sin dejar rastro, Lenú comienza a escribir la historia de su mejor amiga. Narra como fue su amistad que comenzó en la escuela en la década de 1950 en un ambiente peligroso pero fascinante. Esto solo será el comienzo de un relato que abarca 60 años de vida y que intenta descubrir el misterio de Lila, la brillante amiga de Elena y también su peor enemiga.

Con una cinematografía especialmente desarrollada para retratar una Nápoles del post-guerra, y con gran atención a la ambientación de época y a los lenguajes y acentos de cada período, retratada en las seis décadas posteriores, MY BRILLIANT FRIEND ha sido filmada con actores seleccionados en la misma región de la Italia, quienes hablan fluentemente el dialecto local, además del italiano.

MY BRILLANT FRIEND es una serie de HBO-RAI Fiction y TIMVISION, basada en la exitosa novela “My Brilliant Friend/L’Amica Geniale”, la primera de la saga de cuatros libros de Elena Ferrante, publicada en los EE.UU. por Europa Editions; una producción de Wildside-Fandango; producida por Lorenzo Mieli y Mario Gianani para Wildside y por Domenico Procacci para Fandango, en colaboración con RAI Fiction, TIMVISION y HBO Entertainment y en coproducción con Umedia. Todos los episodios son dirigidos por Saverio Costanzo. La historia y los guiones son de Elena Ferrante, Francesco Piccolo, Laura Paolucci y Saverio Costanzo. Paolo Sorrentino y Jennifer Schuur son los productores ejecutivos. El distribuidor internacional es Fremantle en asociación con RAI Com.

Para descargar imágenes de la serie: https://bit.ly/2RFS6LE

