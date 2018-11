COMUNICADO DE UN SOLO URUGUAY ANTE RECIENTES DECLARACIONES DEL SEÑOR MINISTRO DANILO ASTORI

Hace algunos días, durante una charla en un local del Frente Amplio en Treinta y Tres, el señor Ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, dijo que el turismo “es el principal productor de ingresos del país” y que esa actividad es para el país “más importante que la carne, el arroz y la soja”.

Ante esos dichos, Un Solo Uruguay desea aclarar al señor ministro y al gobierno al que representa que:

a) Para Un Solo Uruguay no hay lugar para la lógica divisionista que propone el señor Astori. El turismo es un rubro fundamental para el país en la generación de ingresos genuinos y de miles de puestos de trabajo, muchos de ellos fijos. La actividad turística es impulsada por un empresariado que invierte y arriesga, y que además sufre los mismos problemas de costos excesivos para emprender y desarrollarse que padecen los demás habitantes del Uruguay.

b) Intentar separar por rubros al sector agropecuario y agroexportador es, además de un intento de dividir y enfrentar a quienes producen, una muestra muy grande de desconocimiento de qué es y cómo funciona el país.

Por ejemplo, imaginarse a un sector arrocero que sólo produzca arroz y desconocer que en dichos predios los productores realizan rotaciones con otros cultivos agrícolas, cultivos forrajeros, semillas y producción de carne, etc., es cómo intentar separar en distintos rubros dentro de un hotel (la habitación de la comida, el spa o las diferentes actividades que brindan al huésped). Lo mismo ocurre con la lechería, la agricultura, la ganadería, entre otros.

Pero a los efectos de los números y de recaudación por exportaciones, en un escritorio, sí se puede hacer.

Exportaciones agroindustriales (millones de dólares). Fuente OPYPA, Uruguay XXI.

RUBRO 2015 2016 2017 TOTAL PROMEDIO ANUAL CARNES 1.685 1.696 1.782 5.163 1.721 AGRICULTURA 1.395 1.152 1.500 4.047 1.349 LACTEOS 631 568 574 1.773 591 ARROZ 360 453 433 1.246 415 LANAS 242 201 203 646 215 TOTAL 4.313 4.070 4.492 12.875 4.292 TURISMO 1.776 1.824 2.334 5.934 1.978

Consideramos sólo algunos rubros y no se tomamos en cuenta algunos subproductos, como por ejemplo cueros. Estos números no demuestran lo que se destina al mercado interno, que para algunos rubros tienen una relevancia importante, así como tampoco demuestran la verdadera balanza comercial turística, ya que no evalúa el gasto de los uruguayos que salen a vacacionar al exterior.

Cuando se habla de subsidios al campo, como lo hizo el señor Astori en Treinta y Tres, nos parece necesario que los mismos se cuantifiquen, y que se digan claramente los montos.

Alguna de las medidas destinadas a algún sub rubro agropecuario no han tenido impacto en la reducción de los excesivos costos de producción y no significan una renuncia fiscal de más de 5 millones de dólares. Mientras, el posible sacrificio fiscal que se destina al turismo puede ascender a más de 500 millones de dólares solo por la devolución del IVA a los turistas extranjeros.

Es difícil comprender qué buscan los políticos de primera línea realizando declaraciones de este tipo e intentando dividir a la opinión pública con información distorsionada en vez de bregar por el desarrollo equitativo de todos los sectores generadores de divisas. No comprenden que, como reza el nombre nuestro movimiento, a todos debe movilizarnos trabajar por Un Solo Uruguay, y no por un país dividido en sectores, o donde se intenten enfrentar a quienes trabajan y producen riqueza para el país y trabajo y oportunidades para sus habitantes.

Todo rubro que sume a la economía debe ser bienvenido y apoyado, pero desconocer la importancia relativa de las cadenas agroindustriales, su derrame en toda la sociedad, su generación de mano de obra estable a lo largo y ancho de todo el territorio y su relevancia a nivel social, solamente ha generado el deterioro de toda la cadena productiva y comercial que hoy estamos padeciendo.

No será dividiendo, o poniendo a unos contra otros, como se sacará al país de su actual situación.

“Una verdad a medias es la peor de las mentiras”.

