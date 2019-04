El precandidato nacionalista, Juan Sartori, salió al cruce de las críticas recibidas por parte del ministro de Economía, Danilo Astori, quién cuestionó la propuesta de Sartori de crear 100.000 puestos de trabajo en un lapso de 5 años.

Astori se refirió a que el más joven de los precandidatos no detalló cómo piensa crear esta cantidad de puestos de trabajo, y que es una propuesta imposible de llevar a cabo.

Con respecto a dichas críticas, Sartori destacó que “Astori habla de lo que no sabe. Cómo puede opinar quien es responsable de la grave situación que hoy vive Uruguay en cuanto a desempleo e inseguridad”.

“Los mismos de siempre ya hablaron, eso no es posible, eso lo he escuchado muchas veces en mi vida y a todos les he demostrado que estaban equivocados y esta no será la excepción”.

Ante los dichos de Astori de que las propuestas del precandidato blanco no tienen fundamentos, Sartori resaltó que “nuestra propuesta para generar 100 mil empleos es viable y realizable, hay que saber hacerlo y yo sé cómo hacerlo. Solo las críticas que le han hecho y quienes las han hecho es la mejor prueba de que es posible”, sentenció.

Además de las críticas del ministro Astori, también el ex presidente José Mujica criticó las propuestas de Sartori y de varios precandidatos más, a lo que el joven blanco respondió: «Se ironiza y se critica mucho, pero los resultados de lo que hacen están a la vista. Yo me preocuparía más en tener mejores resultados que en tanta crítica y tanta ironía de quienes sí están trabajando para sacar el país adelante».

«Son los mismos de siempre que ya han demostrado que no tienen la capacidad de dar soluciones a los problemas que hoy tenemos en Uruguay».

Consultado sobre las acusaciones de hacer “promesas que no se pueden cumplir”, Juan Sartori destacó que “de promesas incumplidas seguramente pueden seguir hablando porque en eso tienen mucha experiencia”.

“No quiere decir que nosotros no tengamos buenas propuestas, que se puedan lograr y en las cuales tenemos muchas ganas de empezar a trabajar rápidamente porque creo que el tiempo se les ha acabado”, sentenció Sartori.

Finalmente, al ser consultado sobre quienes lo criticaron, Sartori destacó que «al final del día cuando yo hablo de renovación en la política, miren quienes están comentando nuevamente sobre esta campaña, quienes hace 30, 40 o 50 años que son los políticos de siempre, diciendo y haciendo lo de siempre. Entonces para mí esas declaraciones de ese tipo de personas es justamente lo que demuestra que tenemos que pensar en gente nueva, ideas nuevas y un nuevo modelo de hacer política y hacer crecer nuestro país», finalizó el precandidato.

Sartori realizará la presentación del Plan de Todos el próximo 6 de mayo en el Club Verdirojo en el Cerro de Montevideo.

