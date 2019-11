Se realizó el Miss Little de Gavidia eventos, The best Famele Models – The best Male Models, y se coronó a la Señora Glamour Edad de Oro Uruguay

Con gran concurrencia se llevó a cabo en el Ateneo de Montevideo el Miss Little de Gavidia eventos, The best Famele Models – The best Male Models, y se coronó a la Señora Glamour Edad de Oro Uruguay

Dichos eventos organizados por la Relacionista Pública Mariana Gavidia y su esquipo de trabajo Brian Ribeiro, Lucero Zamora, Francis Feliz y Paola Rodríguez, de gavidia eventos

Presentes: Alquiler Traje Arte Traje, Iara Alquiler de vestidos, Piruchitas, Pocahontas, Romance , Dresme Up Alquiler de vestidos, Pi Underwar. Art Fantasy

El peinado y maquillaje de las participantes estuvo a cargo de Espacio Belleza by RG de Rosana González Estilista y Gina Rodríguez Make up

Jurado

Federico Mendieta Barufaldi – Director de la agencia de Modelos GF Models Professional Agency — Periodista en revista Backstage Magazine. Locutor y conductor de espectáculos.

Melisa Paredes – Peruana licenciada en ciencias de la comunicación- Es especializada en Publicidad y Relaciones Públicas. Directora de blog de moda y cultura latinoamericana Lurénica

Juan Carlos Castro – Comunity Manager, Docente de la Universidad de la Empresa, integrantes de Masterchef, empresario, asesor en comunicación en el Uruguay y en el exterior

Iván Alejandro – Productor artístico, director de artes escénicas, vestuarista y escenógrafo. Director de la agencia de modelos Art. Fantasy Agency

Conquistaron la corona y el título:

Miss Little Gavidia eventos – Giuliana Heredia

Virreina Little Gavidia eventos –

Princesa Little Gavidia eventos – Pilar Peisino

The best Famele Models – Fiorella Lema

Virreina The best Famela Models – Britany Paiva

Princesa The best Famela Models – Lourdes Ojeda

The best Male Models – Luis Miguel Rivero

Primer finalista The best Male Model – Nicolas Fiorito

Segundo finalista The best Male Model – Sebastian Darino

Señora Glamour Edad de Oro Uruguay – Blanca Torreira

Primera finalista Señora Glamour Edad de Oro Uruguay –

Segunda finalista Señora Glamour Edad de Oro Uruguay – Susana Andino

La organizadora destacó el éxito del evento

Fotos: Stafanía González Cona