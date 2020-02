LANZAMIENTO DEL LIBRO «LA PITANGA QUE VOLÓ» De Natalia Amacoria / Noelia Mata

Un libro para leer en familia y acompañar a Pitanga, un arbusto que emprende un viaje en busca de un nuevo hogar acompañada por sus amigos la súper abeja y saíra castaña.



Una historia que entretiene, interpela, educa y emociona a niños y adultos narrando la travesía de una simpática pitanga luego de que su hogar fuera destruido y es además una guía para entender y respetar los ciclos de la naturaleza.

«La pitanga que voló» es un libro sobre la supervivencia.

Un viaje lleno de esperanzas en el que la amistad, la resiliencia y el amor vencen pese a todo.

REGALO ESPECIAL: leer este libro despertará un gran interés en toda la familia, especialmente en los niños, acerca de ciertos temas relacionados con la naturaleza y el cuidado del medio ambiente.

Cuando esto sucede, los niños comienzan a hacer preguntas: ¿Por qué se cortan todos esos árboles? ¿Por qué la gente tira basura en la calle? ¿Por qué esta bolsa se usa una vez sola?

En nuestra casa pasó esto, y más allá de que podíamos saber algunas respuestas, nos llevó a investigar mucho cuál es la mejor manera de responder sus preguntas y nos encontramos con un par de sorpresas.

Te invitamos a compartir nuestros descubrimientos junto a tus hijos y a aprender más acerca de la naturaleza en la clase gratis que preparamos para ustedes.

Registrate gratis a la clase maestra aquí: www.medicinaentujardin.com/clase-gratis/

Autora Natalia Amacoria

Vivo en una casita de barro muy parecida a un nido de horneros junto a mis dos hijas y mi esposo. Amo observar la naturaleza y dejar crecer en mi jardin las plantas de manera silvestre. Me encanta sorprenderme con la cantidad de alimento y medicina a la que llamamos «yuyos», aprender sus propiedades, ver su crecimiento, conocer su flor, su fruto y semillas. Me recuerdan que la vida es como una espiral, que cuando algo parece llegar a su fin, en realidad es el comienzo de algo nuevo. A veces logro sentirme como Pitanga, parte de la naturaleza y cada vez busco que sean más esos momentos porque me siento plena. ¡Ah! Me olvidaba, soy maestra, pero ya hace tiempo que mis hijas se convirtieron en mis maestras y me dediqué a estar con ellas.

Ilustradora Noelia Mata

Nací en invierno en 1985, en Montevideo, Uruguay.



Vivo con Rony, mi aliado de la vida, en la Comarca, una hermosa comunidad cerca de Sauce, Canelones.

Desde niñas mis pasiones son dibujar, danzar, cantar, jugar en el agua, pasear en bici y estar en la naturaleza. En este tiempo me dedico a la ilustración y pintura independiente, así como a facilitar círculos de sanación y autoexploración a través del sonido, las artes plásticas y el movimiento del cuerpo. También me gusta escribir y dibujar publicaciones para compartir prácticas de amor.