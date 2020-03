Giulietta Iguini: «la clave de todo es disfrutar»

Giulietta es la actual Bethel Model Glam Internacional 2020, y compartió una nota con nosotros sobre sus inicios como modelo, su pasaje por la Escuela de Modelos Bethel, y sus impresiones del certamen de belleza.

Entrevista realizada por Alvaro Padin (Bethel Spa)

Fotos: Richard Sosa (NetUruguay)

Si tuvieras que definirte en pocas palabras, ¿cómo lo harías?

Soy Giulietta Iguini, tengo 16 años y vivo en La Barra (Maldonado). Recientemente pasé a 5to de liceo y decidí seguir la orientación Biológico por el hecho de que quiero seguir la carrera de veterinaria.

Desde siempre me gustó el modelaje, la moda, en realidad quería ser modelo publicitaria, hasta que empecé las clases para modelo de pasarela y me empezó a gustar también desfilar. Todo empezó el día que me enteré sobre el evento en el que podía ganar una beca, no sabía que trataba de desfilar, así que me postulé pensando que era un casting y tendría solamente que hablar para conocerme, hasta que me hicieron desfilar, ese fue mi comienzo. Todo fue el año pasado, con la escuela de Bethel.

¿Ganaste la Beca?

Sí, la gané, ni yo lo creía ya que no tenía experiencia en el modelaje.

¿Por qué crees que fuiste la elegida por el jurado?

Sinceramente no me lo esperaba porque como ya he dicho no te das cuenta en el momento de cómo estás haciendo las cosas, además de que sentía que no encajaba ya que todas fueron de vestido, tacones y súper producidas, y yo simplemente fui de championes, jean y un top porque me habían dicho que fuera como yo soy en realidad. Creo que fue más por actitud que me eligieron, porque por belleza estaba segura de que no era.

¿Cómo fue tu experiencia durante el año, en la Escuela de Maldoando?

Una experiencia hermosa a decir verdad, mucha seguridad y confianza que es lo más importante tanto para mí como para mis padres. Mucha diversión y aprendizaje, tanto de mis profesoras como de mis compañeras

¿Te presentaste a diversos Certámenes de Belleza? ¿Cuéntanos tu experiencia en el Certamen de Bethel Model Glam Internacional?

Para ser mi primer año casi perfectos la verdad, estoy muy satisfecha de haber absorbido tan rápido los conocimientos que nos enseñaron y aplicarlos en cada pasada

Una de las mejores partes fue conocer a gente nueva, muchas chicas con las que me lleve bien y me traje recuerdos con ellas, pero como todo pasaron cosas malas y buenas, lo importante y lo que me llevé fue lo bueno así que nada, una experiencia hermosa, y súper sorprendente el resultado para mi, al retirarme pase lo mejor también porque fue todo festejo. Describiéndolo en simples palabras, uno de los mejores días.

¿Cual es tu rol este año en la Escuela?

Ser profesora de pasarela

Como actual Bethel Model Glam Internacional, ¿Qué mensaje le darías a todas las chicas que quieren comenzar en esta carrera?

Que nunca se pierde, ni se para de luchar hasta conseguir el objetivo que se proponen. Que lo más importante siempre es disfrutar, porque si compiten y lo único que quieren es ser «ganadoras», lo único que logran es perder y dejar pasar los momentos, la clave de todo es disfrutar y ser buenas compañeras.