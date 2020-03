Florencia Marenco: «lo que me motivó de FS Modelos fue el excelente nivel que tiene la escuela»

Florencia Mareco es otra gran revelación de FS Modelos, en donde no solamente realizó el curso de modelaje, sino que también quedó trabajando en la agencia para diferentes proyectos, entre ellos uno que muy pronto daremos a conocer su lanzamiento en la plataforma de Youtube.

Ha realizado diferentes trabajos para diseñadores de renombre en nuestro país, y sin dudas es una de las modelos a tener en cuenta para grandes trabajos en la moda nacional e internacional.

¿QUÉ IMPORTANCIA TIENE FS MODELOS EN TUS INICIOS?

Desde muy chiquita me gustaban las fotos, la moda, ver los desfiles, y al entrar a FS Modelos me cumplió todos los sueños. La escuela de Fernanda Sosa no solo me ayudó en mi inicio como modelo, sino a tener más confianza en mí, y no ser tan insegura al mostrarme como soy yo. Además me cambió para bien personalmente.

Ahora Fernanda con su equipo está trabajando en una plataforma en Youtube en la cual voy a hacer parte y estoy muy agradecida con ella por seguir dándome oportunidades.

Foto: Marie Daverede

¿QUÉ TE MOTIVÓ REALIZAR EL CURSO?

Lo que me motivó realizar el curso en FS Modelos fue el excelente nivel que tiene la escuela, ya que sobre todo nos cuidan la imagen y se preocupan por sus alumnos a la hora de enfrentarlos a los trabajos. Además que cuando tuve la reunión con Fernanda me dio la seguridad para realizarlo al curso. No me arrepiento de haber entrado a FS Modelos ya que me dejó experiencias hermosas.

Foto: campaña Miss Carol

¿CUÁLES FUERON LAS TEMÁTICAS QUE MÁS TE IMPRESIONARON?

Las temáticas que más me gustaron fueron las de pasarela, me encantó poder aprender de Fernanda ya que ella tiene una trayectoria muy amplia, y todo lo que sabía lo aplicaba ella en la clase. El ambiente que se generó durante todo el curso fue muy lindo.

Foto Hernán Cabo

¿CUÁL ES TU MAYOR SUEÑO PROFESIONAL?

Mi mayor sueño como profesional es crecer como modelo, trabajar en la televisión y tener mi propia academia de danza.

Foto Hernán Cabo

¿QUÉ HACES PARA CUIDAR TU FÍSICO? ¿SOS MUY ESTRICTA EN LA ALIMENTACIÓN?

No soy estricta con mi alimentación, sino que me cuido en todas las comidas, trato de evitar las comidas rápidas y los alimentos fritos. Para cuidar mi físico hago ejercicio de lunes a viernes, también estoy estudiando una carrera para formarse como bailarina. Eso también implica tener un físico sano. Y por supuesto hidratarse bien es fundamental.

Foto: Richard Sosa – NetUruguay –

¿CUÁLES HA SIDO LAS PRODUCCIONES O DESFILES MÁS DESTACADOS?

Gracias a la agencia FS Modelos pude trabajar con varios diseñadores nacionales como Javier Ramirez, Romina Ache, Carmela Hountou, Mauricio Pera entre otros. También producciones para maquilladoras como Pamela Cambre, PROMAC, FB Make Up y Jessica Camroa, entre otras.