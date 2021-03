Paraguay se proyecta como destino seguro de inversiones inmobiliarias uruguayas

En el marco de su reciente desembarco en Paraguay, Vitrium Capital, la desarrolladora inmobiliaria regional, comparte su visión y proyecciones sobre las ventajas que ofrece este país a los uruguayos a la hora de invertir.

Montevideo, 1 de marzo de 2021.- Vitrium Capital, desarrolladora inmobiliaria con 15 años de experiencia en Real Estate a nivel regional, identifica las oportunidades con las que cuentan los uruguayos en materia de inversión inmobiliaria en Paraguay. Rentabilidad medida en dólares, cargas tributarias reducidas y un menor precio del m2 en construcción son algunos de los factores que ubican a Paraguay en una posición de ventaja al momento de invertir.

El sector inmobiliario continúa creciendo en Paraguay producto de la estabilidad económica y el crecimiento demográfico proyectado para los próximos años. Esto lo posiciona en el perímetro del ojo inversor y, especialmente, en el del uruguayo. La cercanía, el hecho de compartir las mismas “reglas de juego” y la dinámica de mercado, son elementos destacables ante los ojos del inversor uruguayo.

Martín Schulz, CEO de Vitrium Capital, profundiza sobre estas ventajas: “Paraguay es uno de los países con mayor retorno de las inversiones directas y ofrece todas las condiciones que necesita un inversor: estabilidad monetaria y en el tipo de cambio, una economía sólida y con posibilidades de crecimiento, seguridad y previsibilidad. Es, para el uruguayo, una alternativa que ofrece rentabilidad en dólares con el diferencial de que el precio del m2 de construcción es sustancialmente más económico que en Uruguay (45%) y que los costos de construcción son moderados y hasta, incluso, inferiores. A esto se suma una menor carga tributaria aplicada a insumos y valores de alquileres más altos”.

En ese contexto, Vitrium Capital lanzó recientemente un proyecto en Paraguay denominado 01 Mburucuyá, un producto que mantiene la propuesta y calidad distintiva de los edificios 01 CERO UNO que han posicionado exitosamente a la desarrolladora en Uruguay y Argentina. Así, la desarrolladora planea inversiones en Paraguay por U$S 10 millones, siendo 01 Mburucuyá el primer proyecto residencial del grupo en Asunción.

“En Vitrium Capital siempre buscamos estar donde el mercado va a estar mañana y, después de la experiencia positiva que tuvimos en Uruguay, vimos en Paraguay una oportunidad para darnos a conocer y crecer regionalmente a largo plazo. Hoy puedo afirmar que la decisión de desembarcar con 01 Mburucuyá fue acertada debido a la recepción que hemos tenido, tanto por parte del público local como del uruguayo. Paraguay es una de las grandes promesas a nivel regional”, concluyó Federico Gagliardo, fundador y presidente del directorio de la desarrolladora regional.

Detalles de proyecto:

01 Mburucuyá estará ubicado en Vicente Flores 1582, barrio Mburucuyá, a 100 metros de la Av. Santísima Trinidad, una vía de acceso estratégica a las zonas comerciales más modernas y en constante desarrollo de Asunción. Contempla 6.228 m2 de superficie, distribuidos en 2 torres de 9 pisos con 54 departamentos, planta baja, azotea con amenities y 70 cocheras ubicadas en planta baja, primer y segundo piso. El proyecto conjugará la arquitectura innovadora y la excelente calidad constructiva de la línea de edificios 01 CERO UNO de Vitrium Capital con la liviandad propia del barrio, desplegando losas centrales que recrearán jardines verticales en sus dos fachadas.

Los valores parten de los u$s 61.900 para las unidades de 1 dormitorio (con una superficie promedio de 55,23 m2), desde los u$s 105.800 para las de 2 (91,53 m2) y desde los u$s 146.300 para aquellas de 3 (118,70 m2). Adicionalmente, 70 garajes están a la venta a un valor desde u$s 14.000 cada uno. Para ello, la financiación que se ofrece consta de un anticipo del 10%, un 25% al compromiso de compraventa, 55% en 24 cuotas durante la obra y el 10% restante contra entrega, sin gastos de comisión ni ocupación.

Para más información, ingresar a: https://01mburucuya.com/landing/