El duelo implica un sufrimiento y desencadena un montón de emociones

Por Psicóloga Tania Pérez

Se llama duelo al proceso interno de adaptación a la nueva realidad que tenemos cuando sufrimos una pérdida emocional en nuestras vidas. Se puede comparar la palabra muerte con pérdida de esta forma se deja de lado la visión que es tanática. El duelo puede a travesarse ante una pérdida simbólica, imaginaria se trata de la pérdida de algo que creemos importante para nuestro bienestar

El duelo se puede originar ante la pérdida de una relación afectiva, familiar, un ser querido, de pareja, un animal, pérdida de un trabajo, mudanza, cambios abruptos, perdida de un proyecto, entre otros. Para que sea considerado un duelo tiene que haber un lazo emocional y sensación de la pérdida es para siempre y se percibe como irremplazable.

Es necesario expresar emociones, y seguir haciendo la vida normal, pero con unas condiciones nuevas a las que hay que adaptarse, acostumbrándose a la vida cotidiana nuevamente, también implica a nivel emocional cambios. Para mantener la salud y equilibrio emocional, se tiene que producir una adaptación cognitiva, a nivel de los pensamientos, hay que aceptar emociones que recibimos de esa perdida, y que en diversos momentos acompañaban nuestras vidas, asimilando y aceptando el suceso.

Cuando se está pasando por una instancia de duelo es importante expresar, estar acompañado, y permitirse sentir. La permanencia del duelo es muy variable y subjetiva para cada persona, puede durar aproximadamente entre 2 meses y 2año. Cuando se trabaja con personas que han sufrido un duelo se trata de elaborar internamente la pérdida.

Es importante transitar el duelo de forma natural para que no se transforme en duelo patológico o complejo. Se vuelve en duelo no resuelto, complejo o patológico cuando después de un tiempo la persona sigue sufriendo, una pérdida no elaborada de forma adecuada de paso a problemas emocionales e incluso trastornos psicopatológicos al cabo de meses o incluso años. Sino se elabora y nos enfrenta el duelo pueden aparecer síntomas como ansiedad, insomnio, pérdida de peso, incluso pueden presentar depresión, estrés postraumático, etc. El duelo no es patológico en sí mismo y tiene unas fases por las que hay que pasar.

En ese proceso se tienen que reacomodar las emociones, reestructurar los pensamientos y adaptar las conductas que se han desestabilizado o desajustado con la pérdida y recolocar las nuevas situaciones vitales.

Cuando se logra elaborar adecuadamente el duelo mejora se enfrenta a la situación de pérdida, frustración o sufrimiento. Aparecen distintas etapas: de Protesta, de Tristeza, Fase de Miedo, y fase de Aceptación emocional: aceptar la pérdida a nivel racional, si se logra expresar las emociones que nos ha producido, estaremos disponibles para aceptar en el plano emocional, el paso será el de decir adiós y comprender lo que esa sucediendo.

Es normal como forma de expresar, poder sentir enojo, rabia, ira, impotencia sentir culpa, sensación de abandono, resignación y finalmente aceptación. El duelo se trata de una herida y, por tanto, requiere de un tiempo para su cicatrización.

En la terapia psicológica se te puede ayudar a transitar por ese momento para que puedas aceptar de forma sana y comprender lo que ha sucedido.

Entender lo que esas sintiendo, asimilarás aceptar la situación, asumirás que no hay culpables, entenderás tus tiempos para superarlos, retomaras tu vida poco a poco, buscaras motivos para sonreír y recuperar la felicidad, reestablecerás tu equilibrio emocional.

La palabra en lo social como familiar y propia de las emociones acompañan a los sentimientos de pérdida ayudan a elaborar el proceso de adaptación a la pérdida, pueden evitar el desarrollo de duelos patológicos y facilitar el proceso de duelo natural.