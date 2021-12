El sábado 18 de diciembre a las 21hs María Laura Gaffuri modelo y directora del instituto mixto de modelos GG internacional models institute realizó su desfile de fin de curso más entrega de diplomas para los alumnos de la generación 2021.

Se graduaron más de 24 alumnos que desfilaron para importantes marcas y diseñadores. En la primera pasada todos lucieron los increíbles arneses de Arnes URU. La segunda pasada fue solo de chicas y desfilaron ropa de KyO y No end. La pasada Casual que fue la tercera los hombres fueron vestidos también por la marca No end y las mujeres con prendas de la diseñadora Camila de VALENTE. En la final que fue de gala Los hombres pasaron con trajes de El tibidabo y las chicas con hermosos vestidos de Fátima González.

La parte de Maquillaje y peinado estuvo a cargo de Clau Make up y de las chicas de Afroditas Staff.

En la entrega de diplomas la gente de Soy parte les obsequió a los modelos perfumes de la marca Casapueblo.

Y como siempre la cobertura del mismo estuvo a cargo del prestigioso fotógrafo Richard Sosa