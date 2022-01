La plataforma de streaming dio a conocer lo más destacado en cuanto a los hábitos de consumo de sus clientes en 2021. Los contenidos en vivo y la programación deportiva continuaron al frente entre lo más elegido por los usuarios.

Montevideo, enero de 2022 – DIRECTV GO, la plataforma que combina lo mejor de la TV local e internacional en vivo y el streaming, presentó lo más visto durante 2021. El ranking incluye lo más elegido por los usuarios en cuanto a eventos deportivos, contenidos On Demand y canales en vivo.

De acuerdo al relevamiento realizado por la compañía, los usuarios en Uruguay miraron un promedio de 268 horas de contenidos a través de DIRECTV GO, donde se registró un aumento de 135% en las reproducciones frente al año anterior.

Por otra parte, el informe indica que los smartphones y tablets fueron los dispositivos más utilizados por el público, seguidos por Smart TVs y computadoras.

En cuanto a los contenidos más vistos, la programación deportiva continuó posicionándose como el gran diferencial de DIRECTV GO, en un año que tuvo a la CONMEBOL Copa América 2021 y la UEFA Euro 2020 como grandes protagonistas.

En este sentido, el partido entre las selecciones de Uruguay y Bolivia fue el evento deportivo que atrajo la mayor atención de los usuarios. En segundo lugar aparece el duelo entre Uruguay y Chile, mientras que el tercer puesto estuvo ocupado por el encuentro entre Italia e Inglaterra por la UEFA Euro 2020, que fue emitido en exclusiva por DIRECTV.

A nivel regional, el evento deportivo más visto en la plataforma en 2021 fue la semifinal de la Euro 2020 entre Italia y España, seguido por la final de la misma competencia entre Italia e Inglaterra y el partido por cuartos de final de la Copa América 2021 entre Uruguay y Colombia.

La cobertura integral de estos dos torneos continentales, con la transmisión de todos los partidos por las señales exclusivas de DIRECTV Sports y la disponibilidad de todo el contenido por streaming a través de DIRECTV GO, refuerzan la estrategia de brindar un servicio único y ofrecer contenido diferencial a los consumidores.

En lo que respecta al On Demand, crecieron en consumo las series, películas y documentales del catálogo que ofrece DIRECTV GO. Los títulos más elegidos por los usuarios en Uruguay fueron Game of Thrones, El Cuento de la Criada y This Is Us.

Entre los contenidos en vivo en Uruguay se destacó Telemundo Edición Central y los canales en vivo más vistos fueron Teledoce HD, VTV+, ESPN HD, Canal 10 HD y DIRECTV Sports.

Carruseles temáticos

Con el objetivo de ofrecer un servicio personalizado a los consumidores y brindar contenidos a la medida de sus hábitos y preferencias, DIRECTV GO complementó el uso de herramientas de inteligencia artificial como los algoritmos de recomendación, con una selecta curaduría de los contenidos, ofreciendo carruseles temáticos con una selección de los títulos más atractivos según la coyuntura local y la actualidad mundial.

Algunos de los carruseles más destacados en 2021 fueron: Aniversario 9/11, Ganadoras del Oscar, Terror, Nominadas a los Emmy, DC Universe y Día Internacional de la Salud Mental.