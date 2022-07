En una noche fantástica, Tatiana Luna recibió el máximo galardón al ser coronada como Miss Mundo Uruguay 2022, ante la presencia de un público que colmó las instalaciones del Hotel Esplendor by Wyndham Montevideo Cervantes.

Veinte chicas se presentaron a la final uruguaya de uno de los certámenes de belleza más tradicionales, clasificando a la ganadora en un pasaje directo a Londres para participar de la gran final a nivel mundial.

El jurado estuvo integrado por Nadia Cerri, quien está al frente de la organización Miss Mundo Uruguay, Gimena Chiazzaro (Ministerio de Turismo), Fernando Cristino (Manager y Productor), Junior Sánchez (Estilista), Luján Pippo (Pippo’s Bikinis).

Nadia Cerri conversón con NetUruguay al finalizar el certamen, quien nos indicó que: «emocionante todo lo que significa para cada una de las candidatas y para las familias también, a mí me devolvió algo que había perdido hace muchos años en mi país y yo amo a mi país, yo soy Argentina y amo a mi país, pero lo que a mí me está haciendo vivir Uruguay hacía mucho que no me pasaba, el compromiso de las candidatas, de la familia, de la producción, en todos lados el respeto, el valorar, el laburo que uno hace, eso no tiene precio, como saldo a favor millonaria me voy de Uruguay.»

Además agregó ante la pregunta de cómo llegaron las chicas a esta instancia: » lo más importante que tengan un proyecto social, que sepan comunicar, que realmente tengan compromiso con llevar adelante su reinado, que pueda vestir ropa de diseños uruguayos es fantástico, pero esa Miss tiene que saber vender, de promocionar Marca País, y bueno, y creo que tenemos una una candidata de lujo en el concurso internacional.»

Las 3 finalistas fueron en el siguiente orden:

Tatiana Luna Miss Mundo Uruguay 2022

Segundo Lugar para Marian Ravera

Tercer Lugar para Paula Torres Alarcón

Tatiana Luna recibió la corona de manos de Valentina Camejo, quien fuera la ganadora anterior.

Estilistas: Karina Ardans, Micaela Pérez, Claudia Pesse, Natalia Vazco

Maquilladores: Alexandra Sánchez, Celeste Ferreira, Sol Benthancur, Giuliana Parentelli, Rolando de la Ossa, Karina Blanco

Los trajes de gala estuvieron a cargo de Marlene Osicka y Ornella Alquiler de Vestidos.

Coordinación General del Evento: Paola Molina

Dirección General: Nadia Cerri

.