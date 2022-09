En Uruguay existe desde el año 2019 la Ley de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, sin Reglamentar aún. El Gobierno anterior no lo hizo, y este gobierno viene trabajando con el sector involucrado y con otros relacionados desde el año 2020.

Según declaraciones del Ministro Adrián Peña el mes pasado, este Decreto reglamentará la Gestión de los Residuos Eléctrico Electrónicos que según la Ley es Responsabilidad del productor/importador tanto por la recolección como de la transformación de esos aparatos.

El gobierno habla de unas 40.000 toneladas que serán Responsabilidad de las EMPRESAS IMPORTADORAS.

Hablamos de Responsabilidad Extendida del Productor/Importador (según lo dice la Ley).

¿Qué piensa el Sector IMPORTADOR frente a esta nueva Responsabilidad, que viene de la mano de nuevos aportes, además del de Envases, y de las tributaciones Aduaneras?

¿Cuánto costará en Uruguay a los ciudadanos comprar un Aparato Eléctrico – Electrónico con este nuevo costo que tendrá el producto importado?

Aradey Urri: Gerente de CUIMOI

¿Cómo impactará la Ley de Residuos de Aparatos Eléctrico Electrónicos a los Importadores, un nuevo Plan , un nuevo costo?

Ante la inminencia de la firma del Decreto, nos contactamos con la Cámara Uruguaya de Importadores de Máquinas de Oficina e Informática CUIMOI, Gremial Empresarial que representa al Sector Informática Electrónica-Tecnología desde hace 52 años y entrevistamos a la Gerente Sra. Aradey Urri :

Para CUIMOI no ha sido una Ley que fuera de “sorpresa” ya que desde el año 2009 hemos estado atentos a lo que iba ocurriendo en Europa en el tema de Residuos Electrónicos-Informáticos. Hemos tratado en años anteriores estos temas, con los socios. Cuando empezó el tema de Ley de Envases, vimos una posibilidad de pensar en hacer un plan que tratara ambas cosas, habían unos fondos de INEFOP que estaban en un programa que gestionaba la Cámara de Comercio, PROGRETEC, y empezamos a buscar información, pero bueno… luego salió Cámara de Industrias y las ganas se perdieron, ya que no tenía sentido cuando ya se había creado o casi creado ese Plan.

A lo largo de estos años como he dicho hemos estado atentos a este tema, participando de reuniones que nos invitaran en su momento : COTAMA y en ocasiones el MVOTMA.

En el 2018 no se convocó al sector, ni el MVOTMA ni ningún legislador, para que los propios “involucrados” pudieran aportar, ya sea información técnica sobre los productos importados, sobre porcentajes de reciclado, sobre qué partes se pueden reutilizar, por ejemplo: televisores, monitores, impresoras, lavarropas, en fin, aparatos eléctrico-electrónicos que no se reciclan el 100% y hay casos que se llega a porcentajes muy bajos. Se llega al 30 de setiembre de 2019 con una Ley en la que tampoco se hizo publicidad ni se informó a los afectados, o directamente mencionados en la Ley son los importadores de Aparatos Eléctrico Electrónicos.

Nosotros empezamos a trabajar ya en febrero del 2020, ya que la Ley no estaba Reglamentada, y veíamos que esto era “muy grande” es decir que involucraba muchas partes, además de ser “muy costoso” desde todo los lugares. Sí entendimos que es bueno para el Medio Ambiente, lo que veíamos era la enorme dificultad que había y hay en Uruguay para hacer un Plan de RAEE en el que las empresas no tienen una espalda económica grande como para la creación de un Plan .

Nos reunimos con la Comisión del Senado de Residuos, a quienes le manifestamos que como sector entendíamos que podíamos aportar en la creación de esa Reglamentación, también esperamos que asumiera el Ministro de Ambiente Sr. Adrián Peña, a quien también le manifestamos nuestro interés, en ser parte de una Reglamentación que afecta directamente al sector.

¿Cómo se plantea CUIMOI trabajar en un PLAN DE RAEE de los importadores?

En principio nos ocupamos de difundir, conectarnos con empresas que no son socias de CUIMOI, con Centros Comerciales, para explicarles la Ley, ahí vimos que el desconocimiento era general a nivel país. Y bueno ahí surgen todas las preguntas de los empresarios del sector, pero las preguntas que más han destacado fueron:

¿Cuánto nos va a costar esto a los importadores? ¿Qué se hará con el dinero? ¿Cómo sabemos que efectivamente se recicla?

La importancia del conocer, saber en que se invierte lo que uno paga es una preocupación de todos en todos los sentidos, pero acá es mayor: ¿Por qué? porque las empresas tienen que pagar los impuestos que tocan en Aduanas, luego pagan por el Plan de Envases, y ahora es otro costo más. Sí, acá es vital que el costo sea el menor para el importador. Innecesaria toda la explicación de lo que ocurrirá si el costo es alto.

¿No puede ser una empresa quien gestione el Plan de RAEE?

No se puede agregar a todos estos costos, el lucro, ganancia, utilidad de esa empresa , más los gastos del propio Plan; además que no tengan la información de los costos asociados a la gestión del Plan de Residuos de AEE en ningún momento… Porque las empresas privadas no comparten esa información, y ya lo sabemos, esto no puede tener tantos intermediarios, porque recordemos que ese “intermediario” se suma al precio final de cada producto .

Pensamos desde el comienzo que esto debe de ser gestionado por los propios importadores, y a su vez que la información sea compartida con ellos, eso pasa en una Asociación Civil sin Fines de Lucro, esto hacemos en CUIMOI: compartir la información contable con sus empresas asociadas, realizar una memoria anual sobre lo realizado, ir informando a los socios en forma periódica de noticias del sector, reuniones mantenidas, convenios, nuevos socios, creo que esta es la manera de hacer las cosas.

¿CUIMOI tiene un Plan de Gestión?

Hemos venido aprendiendo en cada reunión las que han sido más de cien entre: planes que están realizándose en otros países, Cámaras Empresariales pares a nosotros, hemos escuchado las realidades de países distintos, además de que su Ley es diferente, otra cosa es quienes han contribuido, aportado para la creación de sus Planes han sido marcas, que aquí de informática-impresión-video no hay. Empresas, organismos nacionales de cooperación, técnicos, empresas operadoras de RAEE, con la Unión Europea, con varios Organismos Internacionales, explicándoles estas intenciones, la realidad uruguaya consultando a fondos no reembolsables y nos llevó a reunirnos con la directora de la OIT/ Cinterfor para América Latina Sra. Anne Posthuma quien nos contactó con el PNUD en Uruguay .

¿Por qué lo hace CUIMOI el Plan?

Por todo lo mencionado anteriormente:

Costo/Gestión/Transparencia. Y porque según lo conversado con las autoridades del Ministerio de Ambiente, esto tendrá poco tiempo entre que se firme el Decreto Reglamentario, la creación del Plan, la obligatoriedad de las empresas importadoras, y este tema no es para improvisar. Es un tema serio, implica un gasto, es decir un nuevo costo para el empresario, y para todos los ciudadanos, por lo tanto exige tomarlo con seriedad y responsabilidad.

Responsabilidad en todo. En los proveedores, los terceros que formarán parte, en cada paso.

Se pretende ser eficientes, cumplir con la Ley con el menor costo. Además de que como funcionan las Asociaciones Civiles: los ingresos se vuelcan a sus socios en este caso también será igual.

¿Hemos sabido que se aspira a un solo Plan de Gestión, que pasaría si hubieran dos en Uruguay?

Creo que la respuesta es obvia: el importador elegirá el de menor costo. Las empresas son libres de elegir.

Por eso creo que es un tema que obliga a todos a ser responsables, serios en la gestión y con conocimiento.