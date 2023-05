Marcia López es una de las modelos top de nuestro país, dotada de un talento extraordinario para su profesión de modelo, se ha abierto puertas en países muy fuertes en la industria de la moda, y ha avanzado en el logro de sus más preciados objetivos.

Para quienes no te conocen. ¿Quién es Marcia López en tus propias palabras y cómo te auto defines?

Hoy en día puedo definirme como una mujer segura de quien soy, se lo que quiero, confío en mis capacidades. Algo que me llevo años. Siempre fui una persona muy insegura, no tenía confianza en mi misma y es algo que mejore trabajando y aprendiendo de mi misma.



Soy una persona fuerte, humilde, perseverante y versátil.



Me siento en paz con quien soy y con las cosas que estoy haciendo para convertirme en la persona que quiero llegar a ser.



Me gusta frenar y prestar atención a los detalles, las cosas buenas que me pasan son increíbles, estoy muy agradecida con la vida.

¿El modelaje es tu pasión o una profesión para ti?

El modelaje es mi pasión y la convertí en mi profesión.



Es total “elige un trabajo que ames y no tendrás que trabajar un solo día de tu vida.”



Disfruto mucho de esta carrera exclusiva y extraordinaria y aprovecho cada oportunidad que esta trae.

¿Cómo fueron tus inicios?

Mi carrera como modelo arranco en el 2014. Llevo en esta industria ya 10 años, wow, todavía no puedo creer cómo pasó el tiempo!



Me acuerdo que de chiquita, mi tío siempre que nos iba a visitar a lo de mi abuela en Melo me miraba y me decía “vos tenes que ser modelo.” y yo me reía. Yo modelo?. Jamás me vi de esa manera. Yo quería ser chef, azafata, no modelo. Como dije anteriormente era muy insegura y además siempre sufrí mucho bullying en la escuela y el liceo. Simplemente no pasaba por mi cabeza ser modelo.



Recién cuando cumplí 17 años que es el momento en cuando te empezas a preguntar que vas a hacer con tu vida, estás terminando el liceo, todos están decidiendo que van a estudiar. Ahí recién me acordé de mi tío y de su insistencia con que fuera modelo. Me acuerdo que en ese entonces no tenía ni idea de agencias de modelo y mucho menos conocía a gente del medio. Literal me metí en google y busqué “agencias de modelo en uruguay”. Les envié un email a dos agencias con fotos de mi cero profesionales. Reitero yo tenía cero experiencia como modelo. Y increíblemente les interese a ambas agencias!

Me decidí por una y ahí arrancó todo.

¿En qué momento tomaste la decisión de irte al exterior y por qué?

Me acuerdo que cuando recién empecé mi agencia madre me decía todo el tiempo que me fuera al exterior. Pero yo no estaba lista. Era muy chica y no tenía la cabeza que tengo ahora. Además mi familia quería al menos que estudiara algo antes de irme de modelo. Ya saben cómo son las mentes conservadoras del interior. El mito de que si no estudias, si no tenes una carrera o una profesión no vas a llegar a nada. Y bueno obviamente el miedo a lo desconocido.



Así que me olvide de la idea de dedicarme al modelaje y estuve esos años enfocada al estudio. Modelando en simultaneo porque siempre fui muy independiente.



En 2020 cuando cae la pandemia creo que los meses de encierro con mi padre y su novia en aquel entonces me ayudó a darme cuenta de que no quería estar más ahí jaja. Necesitaba un cambio.



Así que ya mayor de edad me saque el miedo y los bloqueos que yo misma me ponía y me fui a modelar a Ciudad de México.

¿Como ves al modelaje en Uruguay y que le falta para mejorar y ser más profesional?

Llevo varios años de modelo, vivo de ello y en Uruguay el mercado es chico. Evidentemente hay una gran diferencia con otros países en los que he trabajado y obvio es muy difícil vivir del modelaje en Uruguay. Es una de las razones por las cual nos vamos al exterior, para crecer, avanzar y buscar ser financieramente independientes.



Obviamente me fui de Uruguay hace un par de años y desde entonces la industria creció muchísimo. El esfuerzo, la dedicación y la pasión hacia la moda se refleja en los resultados. Se que Uruguay tiene mucha capacidad y personas que trabajan día a día para mejorar.

¿Que le recomiendas a las chicas que recién comienzan y desean vivir de esta profesión?

Que crean en ellas y no se comparen con nadie.

Se que las chicas de hoy en día se comparan mucho con otras modelos. Esta bien que encuentren inspiración en alguien pero no tratar de ser esa persona. Si hay algo que define a un modelo es ser auténtico.



Tenes que ser muy fuerte y no dejar que comentarios negativos te afecten.



Cuando empecé hace 10 años recuerdo haber recibido muchos comentarios negativos sobre mi cuerpo, “tenes las piernas anchas”, “los vestidos más grandes que tengas déjaselos a Marcia porque ella es grande“.



Tuve momentos en los cuales sufrí mucho con mi peso. Siempre me veía gorda y estaba en constante conflicto conmigo misma.



En ese entonces creía lo que me decían, porque no me amaba lo suficiente y dejaba que esos comentarios me afectaran.



Ahora mirándo para atrás no me afecta. Porque soy adulta y estoy segura de quien soy.



Pero el mundo de la moda puede ser duro a veces. Solo hay que tener seguridad y más amor propio.