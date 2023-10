La Miti-Miti 2023 superó el récord de participación registrado en 2012; quienes no han encontrado dos mitades tendrán una segunda oportunidad.

En la etapa final de la promoción Miti-Miti, Portezuelo celebra el éxito que ha tenido, tanto por el nivel de ventas de alfajores como por el movimiento generado en el público y la alegría que produjo en los hogares ganadores.

“Todavía no caigo, sentí un escalofrío cuando me tocó el sticker ganador”, expresó Julio César Alegre Nacente, taxista oriundo de Las Piedras que, a sus 61 años, ganó un auto con la promo Miti-Miti. “Este premio significa mucho para mí, es algo con lo que no contaba y que jamás hubiese imaginado. Me viene súper bien para ayudar a mis hijas y concretar arreglos en mi casa que tenía pendientes”, agregó el ganador del auto eléctrico 0km de la marca Changan E-Star.

El gerente de Marketing de la empresa, Gerardo Paciel, señaló que Portezuelo logró una participación del 70% del mercado en el marco de esta campaña, siendo que habitualmente es del 50%. Esto representa un aumento de 40% en las ventas respecto a la última campaña Miti-Miti en 2017 y de 10% sobre la más exitosa, registrada en 2012.

Estos datos son acompañados por diversos estudios de mercado, como el Radar Scanntech, cuyos resultados correspondientes al mes de agosto indican que los alfajores se ubican entre los tres productos con mayor crecimiento en facturación, en relación con el año anterior.

Además, el informe establece que las diferentes variedades de alfajores Portezuelo que participan de la promoción aparecen entre los diez artículos más vendidos en todos los municipios de Montevideo.

Según Paciel, este balance positivo estuvo en absoluta concordancia con la aceptación de la promoción que pudo observarse desde la actividad de los comercios hasta el comportamiento del público, de generaciones que ya conocían el Miti-Miti y de los más jóvenes, “que vivían la propuesta por primera vez y lo tomaron de una manera súper divertida, les gustó la idea y se sumaron de una manera importante”.

“Lo que hemos visto es que, a nivel orgánico, en las redes sociales se generó muchísima repercusión por la promoción. A su vez, un montón de chicos vieron en la iniciativa una plataforma para lanzarse como Youtubers y se grababan para mostrar cómo participaban, o para contar características de la campaña. Todo eso nos resultó muy interesante y novedoso, porque básicamente es la primera en este tiempo y forma parte de la evolución de lo digital”, expresó.

El ejecutivo puso énfasis en que la totalidad de los 1.300 premios destinados a la edición 2023 de la Miti-Miti serán entregados, ya que, si bien la promoción culmina el 24 de setiembre, aquellas personas que hayan encontrado las dos partes de un premio tendrán 60 días para reclamarlo.

Del mismo modo, desde el 24 de noviembre comenzarán a sortearse todos los artículos que todavía no hayan sido canjeados a través de las dos mitades. En ese caso, participarán los códigos de los stickers registrados en el sitio web de la compañía, www.promoportezuelo.com. “Quedan muchos artículos interesantes para ganar, como bicicletas, dinero y mucho más”, concluyó.