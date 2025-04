Un nuevo desfile en un clásico del verano de Punta del Este, como lo es el gran ciclo del Fashionably 2025 by Flavia Pintos, con importantes y reconocidas marcas, y la presencia de las mejores modelos de nuestro país.

Las modelos desfilaron en un entorno totalmente paradisíaco y exclusivo barrio privado Laguna de los Cisnes.

En ésta oportunidad se presentó la nueva colección de Vestidos Arena, con diseños realmente increíbles.

Soy Angelina Romero, diseñadora y fundadora de Vestidos Arena y quiero compartir la emoción que sentí al presentar mi última colección de vestidos de novia y 15 .

En un evento único en Punta de Este. Con la conducción de la genia de Flavia Pintos.

Las tendencias que dominarán el 2025 estuvieron presentes en cada uno de mis diseños, reflejando la escencia de la elegancia en la simplicidad.

Cortes impecables y detalles que realzan la belleza natural de cada mujer.

Este año, el minimalismo se convierte en el protagonista absoluto, porque creo que la verdadera sofisticación radica en la pureza de las líneas y en la calidad de los tejidos.

Continua el velo aportando ese misterio y romanticismo que nos encanta.

Las capas también añaden una versatilidad única a cada diseño, permitiendo transformar el look con elegancia y fluidez.

Desde que empecé en el mundo del diseño, siempre he buscado que mis creaciones trasmitan más que moda. Quiero que cada mujer se sienta poderosa, segura y sobre todo libre.

Solo me resta agradecer a todos los que hicieron posible este evento

Los diseños fueron coronados con los tocados maravillosos de mi amiga Verónica Guardia

Peinados

Rosita Paiva

Make up

Walkiria Mielech

Satff Modelos Valentino Bookings

Fotos

Fernando Bicudo

Traslado

SENA transporte y Turismo 099692218