Melo, Cerro Largo . El emblemático e histórico Mercado de Melo, renovado desde 1884 y conocido hoy como Mercado Don Francisco, se transformó en el escenario de una propuesta cultural y estética única con la celebración del desfile “El Mercado Don Francisco está de moda by Vicky Ramos Ortiz”.

El evento, que combinó el patrimonio histórico de la ciudad con las últimas tendencias de la temporada, contó con la conducción de la reconocida comunicadora Yésica Méndez, quien guio la noche con elegancia, y la organización general de la destacada Directora y Técnico en Moda Vicky Ramos Ortiz.

Una pasarela con identidad y diseño

La pasarela brilló con la participación de marcas locales con fuerte impronta en la región. La apertura estuvo a cargo de Dreams, una tienda multimarca local que desplegó una colección caracterizada por la versatilidad, la calidad y el estilo clásico adaptado al día a día. El diseño con identidad arachana llegó de la mano de Oriental, marca que conquistó al público con su propuesta de slow fashion y lujo responsable, presentando piezas artesanales confeccionadas en lana 100% merino nacidas en el corazón de Cerro Largo.

El cierre de las marcas de adultos lo realizó María Bonita, una firma que celebró la feminidad a través de una explosión de colores y estampados pensados para mujeres auténticas y con personalidad. Uno de los momentos más entrañables de la noche fue la pasada de cuatro niñas de la academia que lucieron con soltura las propuestas de la Tienda de Cintia Tort, llegada desde Noblía.

Formación real y puesta en escena profesional

Más allá de las tendencias, el desfile tuvo como propósito fundamental visibilizar el talento en formación de la ciudad. Los modelos en escena pertenecen al Curso de Modelaje Profesional de Vicky Ramos Ortiz Academia de Imagen, institución que celebra 10 años de trayectoria formando integralmente a personas en postura, expresión corporal y presencia escénica.

Fiel a su metodología de «aprender haciendo», la producción integró el trabajo de los alumnos del Curso de Maquillaje Profesional de la academia, quienes realizaron sus primeras prácticas en un entorno real bajo la supervisión de su coach, Mara Campelo. El estilismo se completó gracias al destacado trabajo de las peluqueras Kimberly Martínez y Yurema Vazquez.