Clientes de Claro Club podrán canjear puntos por entradas para tres fiestas electrónicas

DJs nacionales e internacionales sorprenderán en las fiestas de La Terraza y One Moon Night, a las que se sumará una tercera con locación a definir.

Con objetivo de acercar a sus clientes la posibilidad de acceder a los eventos más destacados, Claro Club selló un acuerdo con los organizadores de las más reconocidas fiestas electrónicas de Montevideo.

Para elegir la fiesta a la que quieren asistir y cambiar sus puntos por entradas, los interesados deberán acceder al portal https://miclaro.claro.com.uy/ . Aquellos que opten por la fiesta que La Terraza realizará el domingo 28 de octubre se sumergirán en “La isla del tesoro perdido”, un despliegue conceptual que remitirá a piratas, sirenas y otros personajes de las profundidades del mar y que tendrá lugar en Otro Mundo MVD, una locación nueva ubicada en la zona portuaria.

Con una grilla de DJs inmejorable, la selección musical estará a cargo de Kölsch, el danés que ha revolucionado las reglas de producción del techno con un aporte melódico inducido por la emoción; el uruguayo Emiliano Zapata, conocido como “El bastardo”, que ofrecerá una fusión de techno, house ytech house ; Diego Infanzón, DJ residente de La Terraza; y Luciano Garrido, creador de la fiesta y referente nacional en la música electrónica.

El sábado 3 de noviembre, en tanto, la celebración volverá a Otro Mundo MVD con la fiesta One Moon Night, donde los clientes de Claro Club podrán disfrutar del poderoso set de la DJ rusa Nina Kraviz, una de las figuras más significativas de la electrónica contemporánea. Nacida en la ciudad siberiana de Irkutsk, la artista llegará a Uruguay para hacer bailar hasta la medianoche a los fanáticos de este género musical, a través de éxitos como “Pain in the Ass” y “I´m Gonna Get You ”.

El calendario se completará con una fiesta igualmente prometedora al estilo de La Terraza, que próximamente definirá y anunciará el lugar y la grilla de DJs para que los clientes de Claro Club puedan considerarla entre las alternativas.

El programa de beneficios de la compañía de telecomunicaciones brinda la posibilidad de acceder a eventos culturales y musicales, adquirir 2×1 en entradas para el cine todos los días en las salas Movie, realizar canjes por puntos para las funciones de las salas 4D que se realizan de lunes a miércoles, participar en sorteos y obtener descuentos en equipos.

Los interesados en sumarse al programa pueden contactarse a través del sitio web www.claroclub.com.uy o marcando el número *611# desde cualquier móvil Claro.

