Wyndham Rewards fue nombrado el mejor programa de fidelización de hoteles

En los premios USA TODAY 10Best Readers’ Choice

Wyndham Rewards®, el programa de recompensas para huéspedes más generoso del mundo, que abarca más de 25,000 hoteles, resorts de club de vacaciones y alquileres vacacionales en todo el mundo, ha sido nombrado el mejor programa de fidelización de hoteles en los premios USA TODAY 10Best Readers’ Choice. Con este premio el programa alcanza aproximadamente 70 galardones en poco más de tres años.

Wyndham Rewards fue nominado por un panel de expertos de la industria, incluidos editores de USA TODAY y 10Best.com, así como de otros colaboradores expertos, y ganó la competencia después de que los lectores de USA TODAY tuvieran cuatro semanas para votar en línea diariamente por su programa favorito. Wyndham Rewards ha recibido reconocimientos similares por su tarjeta de crédito de marca compartida en los últimos años, la tarjeta Visa® de Wyndham Rewards®, que fue nombrada la mejor tarjeta de crédito de marca compartida en 2016 y 2017.

“Este último premio es un reconocimiento al trabajo que hemos realizado al crear un programa de recompensas para huéspedes sencillo y generoso que realmente funciona para el viajero de todos los días”, dijo Eliot Hamlisch, vicepresidente de lealtad y alianzas a nivel mundial en Wyndham Hotels & Resorts. “Estamos increíblemente agradecidos con los más de 59 millones de miembros inscriptos de Wyndham Rewards que ayudaron a que esto sucediera y continúan comprometidos, más que nunca, con nuestra misión de hacer que los viajes al hotel sean posibles para todos”.

Centrado en la idea de que un gran programa de recompensas puede ser generoso sin ser demasiado complicado, Wyndham Rewards es el único programa que ofrece a los miembros una tasa de canje de solo 15,000 puntos por habitación, por noche, en cualquiera de los hoteles y/o condominios en todo el mundo. Los miembros obtienen 1.000 puntos garantizados con cada estadía calificada y, a través de los cuatro niveles de miembros diferentes, pueden acceder a beneficios adicionales, como el late check out y habitación preferida, después de tan solo cinco noches.

En Uruguay los hoteles que forman parte de la empresa hotelera a son Dazzler by Wyndham Montevideo, Esplendor by Wyndham Montevideo Punta Carretas, Esplendor by Wyndham Cervantes y el Dazzler by Wyndham Colonia, además de tener la franquicia de Days Inn by Wyndham Montevideo, TRYP by Wyndham Montevideo, Days Inn by Wyndham Colonia Casa del Sol y Howard Johnson Hotel & Convention Center by Wyndham Montevideo . Todos los clientes que se hospedan en esas instalaciones suman puntos y beneficios con sus estadías e integran el novedoso programa de recompensas.

Esplendor by Wyndham Montevideo Punta Carretas y Dazzler by Wyndham Montevideo se encuentran en el moderno y tranquilo barrio de Punta Carretas. Ambos poseen una privilegiada vista al Río de la Plata y una excelente ubicación cerca de diversos centros comerciales, gastronómicos y culturales.

Otra de las opciones en la capital uruguaya es Esplendor by Wyndham Montevideo Cervantes, localizado en el Barrio de Las Artes, en pleno centro montevideano. El establecimiento ofrece una singular arquitectura de la década del 20’ y posee un rediseño interior de estilo vanguardista. Gracias a sus características edilicias y estructurales es sede de diversas muestras de arte de artistas locales e internacionales.

Por otro lado, el Dazzler by Wyndham Colonia invita a disfrutar uno de los mejores atardeceres del país gracias a su ubicación a pocos metros del Río de la Plata. Colonia del Sacramento es una joya histórica y una de las localidades más pintorescas de Uruguay, por lo que resulta una excelente opción para una relajante escapada de fin de semana o como destino final para turistas extranjeros.

Los miembros de Wyndham Rewards actualmente pueden ahorrar un 15% de descuento o más, además de ganar 100 puntos de bonificación de Wyndham Rewards, al reservar y pagar su estadía con al menos siete días de anticipación en cualquier hotel Wyndham Rewards participante. Para conocer todos los términos y condiciones, o para reservar, visitewww.wyndhamrewards.com.

Me gusta: Me gusta Cargando...