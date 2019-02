The Predator, Equalizer 2, The Nun y Smallfoot, junto a Señora Acero, The Walking Dead y Soy Luna formaron parte del ranking de lo más visto en la plataforma.

La historia del protagonista de la película Venom, el periodista Eddie Brock, que investiga una fundación que ejecuta experimentos ilegales con seres humanos y formas de vida alienígenas, llegó a Claro Video Uruguay y cautivó a los clientes de la plataforma de contenidos de alquiler del servicio destreaming de la compañía de telecomunicaciones.

El largometraje, basado en el spin-off de Spider-Man y uno de los villanos más conocidos del universo Marvel, muestra la transformación que sufre el personaje principal al ser tomado como huésped por un organismo alienígena. La propuesta ocupó el primer lugar en el ranking de las películas más vistas durante el mes de enero.

En tanto, The Predator, la cuarta entrega de la serie de películasDepredador, se posicionó en segundo puesto entre las preferencias dentro de esta clasificación. Le siguieron la película de suspenso Equalizer 2, la de terror The Nun y el film animadoSmallfoot.

En relación a las series, la historia deSeñora Acero, que narra la vida de Sara Aguilar, una ama de casa mexicana que termina convirtiéndose en la traficante de drogas y lavado de dinero más poderosa de todo el país para proteger a su hijo y sus amigos, lideró entre las opciones del catálogo disponible para abonados, seguida de cerca por la clásica serie norteamericana de zombies The Walking Dead.

En tanto, la serie juvenil argentina Soy Luna, la dramática y aterrorizanteAmerican Horror Story y la británica-estadounidense Outlander, completaron el podio de las cinco más elegidas en esta categoría.

El servicio de Claro Video se encuentra incluido para los clientes pospago de la firma y puede ser contratado en planes prepago por $ 200 mensuales o $ 65 semanales. Los suscriptores de la plataforma cuentan además con la posibilidad de alquilar estrenos y películas destacadas.

Por su parte, quienes no son clientes de la compañía también pueden acceder a los contenidos comprando un chip pospago que permite contratar la prestación, tanto para su utilización permanente, como para ocasiones puntuales.

Claro Video está diseñado para ser utilizado desde cualquier navegador o aplicación, al igual que en computadoras, smartphones, tablets, consolas, smart TVs, Claro Player y Chromecast.

La plataforma se encuentra disponible en Argentina, México, Brasil, Colombia, Chile, Paraguay, República Dominicana, Perú, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, El Salvador, Panamá y Uruguay.

