El pasado fin de semana se inauguró el Local 71 por parte de Creemos, con el Dr Diego Durand brindando su apoyo a la candidatura de Luis Lacalle Pou.

«Esta es la casa 71, y todo se debe a “Creemos”, que es nuestra pauta, y es entender que desde creer en la política, desde poner nuestro granito de arena en la misma, podemos crecer todos juntos para evolucionar y cambiar la situación del país», así fue como Diego comenzó hablando con el equipo de Neturuguay.

Y continuó diciendo: «Yo como profesional salgo de la zona de confort para dedicarme a la actividad política en la lista 71, con Luis Lacalle Pou, apostando a crecer».

En cuanto a sus propuestas nos dijo: «Fundamentalmente hay que mejorar en educación, en seguridad, en políticas de empleo, puesto que son las bases pilares de todo orden, y el Partido Nacional viene a ordenar el desorden que tenemos en la sociedad, y también a que la gente crea en la política, pues es la única forma de que esto que existe evolucione y cambie, y que la gente no tenga que irse del país, como ya se está yendo. Hay que generar políticas para apostar por el país, que no se vayan los empresarios, que las empresas no cierren, que exista trabajo para la gente, y para ello se tiene que dar la dinámica de la economía que funciona con la clase media que se ha perdido, y que la economía vuelva a tener dinamismo, y que el estado no asfixie a la gente, que no asfixie tampoco a las empresas, que las empresas puedan darle trabajo a la gente, y que no se celebre si se va una empresa, puesto que hay que buscar que las empresas permanezcan, que se atraiga a los inversores, que se hagan negocios con China, y que busquemos la forma de que exista empleo».

Su visión sobre el gobierno: «Uno ve al gobierno en este sentido totalmente estático, sin ideas, sin orden, sin reacción, y necesitamos crear para crecer juntos, con Luis, en dónde hay un plan de gobierno, con 400 técnicos, del cual formo parte, que elaboraron el mismo».

«Hoy se castiga el éxito, y la gente está desganada porque dicen: “sí estudiando no consigues empleo, para qué voy a hacerlo?, para que me voy a recibir?”, entonces la gente no estudia, y el estudio es la forma de salir adelante, que el conocimiento sea un valor, que la familia se revalorice, Y que con los valores podamos reordenar el país y volver a tener un Uruguay en orden».

Y para finalizar expresó: «En esta elección votamos quién es el presidente y nosotros queremos que nuestro presidente sea Luis Lacalle; después no se diga que “todo sigue igual” si vos no haces nada, vos tenés que hacer algo, y para hacer algo este 30 de junio es obligación ir a votar para comenzar a decidir quién será nuestro presidente».

