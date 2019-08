La ex candidata a Intendenta de Canelones Roxana Corbran  y líder de “Fuerza Nacionalista” negocia con Sartori integrar su lista o ir con lista  propia al Senado.

Además opina sobre las declaraciones de Luis Lacalle Pou y Beatríz Argimón en la Convención y sobre los acuerdos políticos.

(*) Fuerza Nacionalista es una de las cuatro agrupaciones nacionales que integran el Sartorismo.

Consultada sobre si su agrupación piensa presentar una lista propia o ir acompañando otra lista en esta instancia de octubre Roxana Corbran contestó:

“Nuestra Agrupación “Fuerza Nacionalista”, que es la agrupación más joven dentro del Partido Nacional, con una fuerte representación femenina y del interior, estamos evaluando seguir con un Senado Independiente, si bien estamos dentro del Sector de Juan Sartori hemos tenido reunión con nuestros compañeros de toda la república de la posición que vamos a tomar”.

¿Qué le parecieron las declaraciones de Luis Lacalle Pou en la Convención?

“Considero que Luis Lacalle Pou dio un paso muy importante en pensar en todos los que se presentan en las elecciones. Y de alguna manera tratar de compatibilizar el Programa de Gobierno que el presenta con los de los demás. Me interesó todo lo que tiene que ver con la Inclusión Financiera, más que nada esa coincidencia que tuvo con “Cabildo Abierto”, donde creo que realmente es un punto donde tiene que cambiar el país. Se olvidan del Uruguay profundo, hay gente que ni siquiera tiene acceso a ir a un banco. Hay poblaciones donde ni siquiera hay un cajero. Yo que trabajo mucho con el departamento de Canelones veo Tapia y digo “cómo es posible”, la gente tiene que cobrar su jubilación trasladándose a San Jacinto! La Inclusión la han tomado de otro lado y lo único que hacen es perjudicar a la gente. Hay más sueldos magros, todos con descuentos y demás. Es desastroso. Debemos lograr que lo quiten, en conclusión podemos decir que la Inclusión Financiera no está hecha para Uruguay”.

Beatríz Argimón dijo que se iba a centrar en la política de protección a los niños, de apoyo a los mayores, a las mujeres…¿qué opina sobre las declaraciones de la candidata a la vicepresidencia?

“Además de alegrarme que sea una mujer, estoy muy de acuerdo con ese tipo de políticas. En los hechos nosotros siempre venimos trabajando esos temas, hace más de 25 años que tratamos el tema de la adopción. Tenemos un planteo totalmente diferente con una adopción inmediata donde los niños pasan directamente a sus padres adoptantes y no necesitamos estar dejándolos en distintos lugares como ahora. Nosotros tenemos hace muchísimos años la propuesta de los nacidos x, donde los chicos van directamente al hogar adoptante y no es necesario que queden en hogares como hasta el momento, y que además después crecen porque es tanta la burocracia y tan lamentable el proceso actual. Esperamos que esta propuesta sea escuchada con este nuevo gobierno. Por otra parte también tenemos propuesta para los adultos mayores y estamos proponiendo que se ratifique una convención nacional al respecto y siempre estamos trabando en esto. Por tanto nos alegra mucho y vamos a tratar de apoyar al gobierno en esto”.

Cómo ex candidata a la Intendencia de Canelones que opina sobre estos acuerdo que puede llevar la oposición en un balotage. Piensa que pueden darse en una elección departamental?

“Yo no soy muy amiga de la Concertación, más bien soy una convencida del voto prestado. Así como en su momento nosotros tuvimos que votar a Batlle para que el país funcionara adecuadamente. Nosotros consideramos, que sí, que hay que llegar a hacer acuerdos pero sin perder nuestra identidad. Y simplemente diciendo todos vamos a votar a tal candidato en diferentes departamentos para tratar de mejorar esta situación. No como estamos viviendo ahora con intendencias que no dan ni apoyo a las alcaldías que muchas veces es necesario y hay mucha diferenciación más que nada por ideología y no por trabajo realizado con los pobladores. Creo que habría que analizarlo bien, pero en principio son totalmente viables acuerdos en Montevideo, Canelones y Salto”.