Inspiración, capacitación y oportunidades de negocios se unieron en el XCALA Summit 2019

La presencia de Swati Mandela y Madi Sharma se destacaron en el evento que, además, premió al emprendedor latinoamericano del año

El XCALA Summit, el mayor encuentro de inversión ángel en Latinoamérica y El Caribe que reúne cada año a más de 400 emprendedores, inversores ángeles y redes de inversión, culminó sus actividades de alto impacto generando inspiración, capacitación y oportunidades de negocios durante sus dos jornadas en Uruguay.

Swati Mandela, nieta del legendario líder humanitario, sueña con poder vestir a Michelle Obama, que su marca “sea sustentable” y con poder ayudar a las personas como lo hicieron sus abuelos. Dijo sin temor: “Hace poco que es popular ser Mandela, la mayor parte de nuestra vida la gente nos evitó. Hasta nuestra familia no quería relacionarse con nosotros”, dijo.

“Editar el libro de mi abuelo fue demasiado. No pude leerlo todo, no lo soporté. Pero fue una experiencia sanadora. Entendí realmente lo que ellos entregaron al leer sus palabras. Antes tenía resentimientos con mi abuelo. ¿Por qué no dejó de luchar y se dedicó a la familia? Pero luego lo entendí”, expresó Swati, que además agregó que está muy triste con el retroceso de su país, pero que no tiene pensado involucrarse en política hasta estar segura de que podría colmar las expectativas que eso generaría.

Isabelle Chaquiriand, directora ejecutiva de XCALA, resumió la instancia diciendo que “el evento dejó claro que un emprendimiento no solamente es una herramienta para generar valor económico, sino que es un instrumento para dar oportunidades y mejorar la vida de las personas”.

Otro de los puntos altos fue la removedora charla de Madi Sharma, una de las 100 mujeres más influyentes del mundo en temas de política de género, que literalmente se descalzó sobre el escenario para pedir a los asistentes que se pusieran “en sus zapatos” y luego decirles que, si se basaran en su currículum, ninguno la contrataría para sus empresas.

Además, regaló reflexiones personales que arrancaron el aplauso, como por ejemplo cuando afirmó: “Mi definición del éxito no es el dinero que tengo en el banco ni los premios. Es que yo no cambiaría mi vida por la vida ninguna otra persona. ¿Cuántas personas pueden decir eso?”.

Las dos jornadas también intercalaron los pitchs de los finalistas del Premio XCALA al Emprendedor Latinoamericano, que quedó en manos del colombiano Iván Mercado, quien desarrolló una app de monitoreo en tiempo real que permite reducir la accidentalidad laboral y a la vez aumentar la productividad.

Por otra parte, Alejandro Cremades, el emprendedor serial y escritor español, fue uno de los expositores más valorados por los emprendedores, ya que les brindó sus secretos para poder aventurarse en el camino de “levantar capital” para sus proyectos. “Obtener financiamiento de un inversor es como las citas: No puedes pedirle el teléfono al chico o a la chica de buenas a primeras. Primero tienes que ganártelo y encontrar puntos en común. Conquisten a los inversores antes de pedirles el “teléfono”.

También hubo espacio para paneles de inversión en emprendimientos de diversidad de género, valor social, gestión de redes de inversiones, corporate venture capitals y un cierre sumamente inspirador de la mano de Roberto Canessa y Pablo Vierci, quienes hicieron un paralelismo entre los desafíos de un emprendimiento y la tragedia en la cordillera de Los Andes. Canessa dijo: “el límite no te lo podés poner vos mismo, el límite te tiene que dar la montaña”.