Llega a Uruguay BeWell: el primer evento de salud y bienestar

El concepto de vida saludable se entiende como aquella en la cual la persona mantiene un armónico equilibrio en su dieta, actividad física, intelectual, recreación y paz espiritual. Bajo esa premisa llega BeWELL a nuestro país.

BEWELL se convertirá en el primer evento en Uruguay que abarcará todas las áreas del bienestar: cuerpo, mente y espíritu; en una jornada que tendrá lugar el próximo sábado 9 de noviembre en Sofitel Montevideo Casino Carrasco & Spa.

El evento contará con un panel formado por expertos y referentes en bienestar de Argentina y Uruguay. Será un espacio donde se podrán compartir aprendizajes, talleres, charlas y degustaciones; además de participar de sorteos y riquísimos healthy breaks, desde las 9 hasta las 19 horas.

Aquí estarán presentes los speakers uruguayos Gonzalo Diez de Diez Club, Miguel Kazarez en nutrición deportiva, Mónica Devoto hablando sobre los beneficios del té relacionado al deporte y la espiritualidad, Esencia by Lu, quien enseñará cómo incorporar mejores hábitos a tu vida, The Chemist Look dará tips para cuidar la piel, Nadia Nedelchev y Locas por el Mundo presentarán sus emprendimientos y Corazón del Sur nos estará hablando sobre astrología. Además, desde Argentina se presentarán las chicas de Come Consciente y Healthy fit mood on con un taller de cocina saludable, Dafne Schilling acompañara el eventocon su propuesta de intención en movimiento. Además el cierre del evento estará a cargo de Adidas Runners Montevideo con un entrenamiento especial.

Las entradas ya se encuentran a la venta y son cupos limitados. Se pueden adquirir en el sitio web www.bepoweruy.com o a través de RedTickets.