Yanina Lucas: «la actitud y la perseverancia son factores claves para llegar lejos»

Yanina Lucas será la representante de Uruguay en el ya tradicional certamen de belleza Reinado Internacional del Café que se realiza en la ciudad de Manizales, Colombia.

Ya con las maletas listas para viajar, con el sueño intacto de alcanzar el máximo objetivo, pero a su vez, con la cabeza bien en alto de que su trabajo ha sido ejemplar, pudimos conversar con ella y nos contó lo siguiente:

¿Cuándo surge tu pasión por el modelaje?

Desde niña, siempre me encantó todo lo relacionado a este rubro.



Veía en la tele los desfiles de moda que se realizaban en Punta del Este y para mi era un sueño, pero lo veía como algo imposible de alcanzar.



Era una chica muy tímida y ser modelo nunca estuvo entre mis opciones. Siempre tuve claro que iba a realizar una carrera profesional en facultad.



Esto terminó siendo así, ya que a los 18 años comencé a estudiar Ingeniería en computación en la UdelaR y actualmente estoy cursando 4to año.

Pero todavía me quedaba esa cuota pendiente con el modelaje, y no quería quedarme con la pregunta “¿qué hubiese pasado si lo intentaba?”. Entonces me arriesgué, y luchando contra mis inseguridades decidí inscribirme en una escuela de modelaje. Busqué varias opciones y elegí la escuela Miss Uruguay.



Hoy en día puedo decir que fue una de las mejores decisiones que he tomado. Realmente disfruté yendo a cada clase y aprendiendo cada día un poco más. Gracias a esa decisión también soy una nueva versión de mi misma, una versión con más seguridad y amor propio, lo cual también me ayudó en otros ámbitos de la vida.

¿Representar a Uruguay en el exterior es parte de ese sueño?

Sinceramente nunca consideré ser una reina de belleza. Además, lo veía demasiado superficial, pensaba que solo se trataba de competir por belleza física.



A medida que fui entrando a este mundo, me di cuenta que estaba muy equivocada, ya que representar a Uruguay en un certamen no solo implica eso. Se trata de compartir con el mundo la cultura de tu país, implica compromiso y mucha preparación, compitiendo siempre desde el respeto y la humildad.

Además, considero que es una experiencia muy enriquecedora poder conocer otras culturas e intercambiar conocimiento con las demás participantes. En cuanto conocí realmente de qué se trata representar a Uruguay en el exterior, decidí que era algo que quería hacer si se me presentaba la oportunidad.





¿De qué manera fuiste seleccionada para participar del Reinado Internacional del Café?

Fui designada directamente por la organización Miss Uruguay. La directora de la escuela Miss Uruguay, Cinthia Amorín, cada año elige a una de sus alumnas o ex alumnas para representar a Uruguay en este certamen.



Estoy sumamente agradecida con Cinthia por todo lo que me ha enseñado a lo largo de estos dos años. Cuando comencé en la escuela, supe que ella era un ejemplo a seguir en este rubro, y gracias a sus consejos aprendí a sentirme más segura de mi misma y de lo que puedo lograr.

Es un a escuela donde no solo se aprende a ser modelo profesional, sino que también se aprenden los valores y las precauciones que es necesario tener en este ámbito.



¿Qué apoyo has recibido específicamente de marcas uruguayas?

Varias marcas uruguayas me están ayudando con el vestuario que debo llevar para mi viaje.



La marca Vestidos de Fiesta Montevideo me permitirá lucir uno de sus diseños en la gala final y en dos instancias más del certamen.



Por otra parte, los vestidos de cóctel que llevaré son de Vestidos Arena.



Daiana Vrilache, una marca de la cual soy embajadora hace ya un tiempo, me apoyará con vestuario elegante para el día.



Otra de las cosas que me solicitan llevar, es un traje español, el cuál me lo brindará Graciela Veins Berro.



De mi traje típico estará encargada Shirley Souza, quien siempre nos deslumbra con sus diseños en los distintos certámenes, y esta no será la excepción.



Estoy muy agradecida con todas estas personas que me están brindando apoyo. Es muy gratificante sentirse acompañada en este camino y a su vez es un compromiso lucir de la mejor forma sus diseños.



¿Cómo se prepara una Miss para un certamen internacional?

Una Miss que viaja a un certamen internacional debe prepararse en varios aspectos.



Es necesario una buena preparación física, que incluya ejercicio y una alimentación equilibrada. Además debe perfeccionarse en cuanto a la actitud y técnica en pasarela, así como también es necesario estudiar sobre la cultura del país a visitar y sobre el certamen en el cuál se va a participar.



Afortunadamente he recibido el apoyo de increíbles profesionales, entre ellos Steven Vázquez, quien también me brindó la posibilidad de entrenar en los gimnasios de Marta Aguiar, lo cual es clave para mi preparación física rumbo al Reinado Internacional del Café.



También estoy recibiendo la ayuda de Carina Motta, quien me realiza tratamientos estéticos.

Asistir a su centro de estética es realmente un placer gracias a la linda energía que ella siempre transmite.



Por otra parte, Lucite Nails será la encargada de la estética de mis manos.





Y hablando justamente de comidas… ¿tienes algún régimen en especial?

No, realmente no sigo ninguna dieta específica. Intento llevar siempre una dieta equilibrada, pero también permito darme gustos cuando lo deseo.



¿Qué atributos debe tener una miss para ser exitosa?

Considero que la actitud y la perseverancia son factores claves para llegar lejos. Es necesario hacer foco en el objetivo deseado y luchar por ello, todo esto sin perder el respeto y la humildad.

Los Vestidos de las fotos son de Gala

Fotos con la corona: Gastón de Armas

Fotos restantes: Richard Sosa