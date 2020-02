Uber anuncia desactivación de usuarios con baja calificación en Uruguay

Montevideo, 3 de febrero de 2020.- Respondiendo a su compromiso por fomentar el respeto mutuo en cada viaje, Uber anunció una nueva actualización de sus Guías Comunitarias, buscando que sean más simples y accesibles. Además, como parte de esta actualización, Uber realizará revisiones periódicas del cumplimiento de estas guías a través de las calificaciones que reciben los usuarios. Así, de encontrarse puntajes con bajo promedio, esas cuentas podrían ser desactivadas.

Antes de darse una desactivación definitiva, los usuarios recibirán consejos para fomentar un comportamiento adecuado, por ejemplo: evitar dejar basura en el vehículo o no incitar a los conductores o repartidores a que excedan el límite de velocidad. Los usuarios tendrán oportunidades suficientes para mejorar su calificación antes de perder acceso.

“El respeto mutuo es la clave para que, tanto usuarios como conductores o repartidores, tengan una gran experiencia con nuestra plataforma. Por eso es importante que toda la comunidad tenga conocimiento de estas pautas de convivencia, ya que influyen en las calificaciones que recibimos y que entregamos al finalizar un recorrido o entrega a través de las apps de Uber y Uber Eats. En 2019, más de 400 cuentas de usuarios de Uber y Uber Eats en Uruguay perdieron acceso a las apps precisamente por faltas a las Guías Comunitarias y Términos y Condiciones de uso”, expresó Felipe Fernández Aramburu, Responsable de Desarrollo de Negocios para Uruguay, Paraguay y Argentina.

Así, en las Guías Comunitarias, que se pueden encontrar en este link, se destacan tres principios: tratar a todos con amabilidad y respeto, ayudar a otros a mantenerse seguros y respetar la ley. Destacan también las siguientes recomendaciones:

· La app de Uber tiene una política de cero tolerancia a actos de discriminación de cualquier tipo. Incurrir en un acto así puede llevar a que cualquiera de las partes pierda su cuenta en la app.

· Asimismo, las Guías Comunitarias de Uber no permiten contactos físicos de ningún tipo, sin importar la razón.

· Los usuarios deben recordar que los niños o menores de edad no deben realizar viajes a través de la app de Uber sin acompañamiento de un adulto.

· Es importante que los usuarios consideren que la app de Uber no está diseñada para transportar mensajería, pues no existe forma de dar seguimiento a un objeto enviado sin supervisión, por lo que no está permitido el envío de paquetes en ningún viaje solicitado a través de la app.