FEBRERO COMIENZA CON SERIES ESTRENO EN OnDIRECTV

Dos mujeres fuertes, una muerte sorpresiva, el misterio de una madre y mafiosos en el mundo del espectáculo: este mes OnDIRECTV emite las historias más atrapantes, también disponibles en DIRECTV GO.



La señal exclusiva de DIRECTV ofrece todo el año las ficciones más novedosas, y febrero no es la excepción. El lunes 3 comenzó la segunda temporada de Get Shorty, serie basada en la novela homónima del novelista estadounidense Elmore Leonard y producida por MGM Television, que narra la transformación de un gángster de Nevada en productor de Hollywood. En la segunda temporada, Miles intenta reconciliar sus ambiciones como cineasta y hombre de familia con su relación con el crimen organizado. La serie, que ya tiene una tercera temporada, es protagonizada por Chris O’Dowd (Bridesmaids) y Ray Romano (The Irishman).

A continuación, ese mismo día, se estrena Gold Digger, una miniserie británica de seis episodios creada y escrita por Marnie Dickens. Una mujer de 60 años (Julia Ormond) inicia un romance con un hombre al que dobla en edad (Ben Barnes). Los hijos de ella sospechan que él está tras su fortuna. Este thriller británico fue creado y escrito por Marnie Dickens (Ripper Street) y dirigido por Vanessa Caswill (Thirteen) y David Evans (Downton Abbey).

Por su parte, desde España, el martes 4 llega Señoras del (h)AMPA. En su primera temporada, de 13 episodios, esta comedia negra muestra lo que le sucede a cuatro mujeres, integrantes de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos de un colegio (familiarmente conocida como AMPA), que se convierten en cómplices de un asesinato. Las protagonistas son Malena Alterio (Aquí no hay quien viva), Toni Acosta (Con el culo al aire), Nuria Herrero (Tiempos de guerra) y Mamen García (Las chicas de oro).

El mismo martes es el turno de la miniserie estreno Reinas: Virgen y Mártir, una coproducción hispano-británica que cuenta la historia de rivalidad que quedó registrada en los libros de historia. En pleno Renacimiento, dos reinas, se enfrentan en lo religioso, lo político y lo personal: se trata de María Estuardo e Isabel I de Inglaterra. Rodada en escenarios de Escocia y España, esta ficción está protagonizada por Olivia Chenery (Penny Dreadful), Rebecca Scott (Orgullo + Prejuicio + Zombies), Fernando Gil (El Príncipe), Crispin Redman (Law & Order: UK), Matt McClure (Penny Dreadful), entre otros.

De esta manera, la señal exclusiva de DIRECTV permite a sus suscriptores acceder a producciones de diferentes géneros y orígenes, siempre de gran calidad.

Get Shorty – Temporada 2

Lunes 3 a las 21:00 hrs en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay.

22:00 hrs en Venezuela.

Gold Digger

Lunes 3 a las 22:00 hrs en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay.

23:00 hrs. en Venezuela.

Señoras del (h)AMPA

Martes 4 a las 21:00 hrs en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay.

22:00 hrs. en Venezuela.

Reinas: Virgen y Mártir

Martes 4 a las 22:00 hrs en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay.

23:00 hrs en Venezuela.



