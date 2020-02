Las 2 claves más importantes de Ariadna Toledo para triunfar como modelo

Ariadna Toledo es una bellísima chica que comenzó su carrera a través de un scouting realizado por FS Modelos en la ciudad de Maldonado. Le siguió un curso intensivo y el salto a destacados desfiles realizados en la temporada estival.

Es una chica que tiene muy en claro su objetivo principal, es agradable hablar con ella, y tiene una gran actitud para ir en pos de sus sueños.

Descubre a continuación las dos claves más importantes que ella tiene para triunfar.

¿Qué te motivó participar del curso de FS Modelos?

FS Modelos Agency la conocí a partir de un scouting que hicieron a mediados de mayo del año pasado y no dude en presentarme.

A partir de ese momento Fernanda Sosa (CEO) se comunicó conmigo y comencé un curso intensivo de 4 meses. Pude enriquecerme y mejorar en muchos sentidos.

Es un curso que te brinda todas las herramientas necesarias para poder desenvolverse en el mundo del modelaje.

Foto: Richard Sosa – NetUruguay –

¿Cuál es tu mayor sueño profesional?

Mi mayor sueño es lanzar mi propia marca en el exterior y crear un programa de tv sobre moda y diseño.

campaña para OM STORE

¿Gráficas o pasarela? ¿Por qué?

Gráficas, sin duda. Particularmente desde que comencé me encuentro activa en el campo de las campañas publicitarias y me siento en mi lugar, donde siempre quise estar.

He tenido la oportunidad de realizar campañas para Marcel Calzados, Damiano Alta Costura, +Negro, Bikinis Chulas, Oss Lab, OM STORE, una campaña del diseñador Joey Ciosek, entre otras. También participé como extra en la Serie de Maradona “Sueño Bendito” (2019).

Foto: Richard Sosa – NetUruguay –

Si tuvieras que optar por radio, televisión o teatro, ¿cuál eliges?

Televisión. Siempre me ha gustado desde que era muy chiquita. Es más, cuando terminé la secundaria, una de mis opciones fue el periodismo informativo. Me siento súper cómoda frente a cámara y me encantaría poder trabajar en la televisión.

campaña del diseñador Joey Ciosek

¿Cómo sos a la hora de vestirte?

A la hora de vestirme opto por un estilo más minimalista. Me gusta mucho combinar el estilo actual con el vintage de los años ‘70 y ‘80. Trato de salir de lo común y tradicional.

Ya aprovecho para agradecer a MEI por el outfit y a la peluquería New Style por cuidarme el cabello en cada momento! Ambas marcas las pueden encontrar en Instagram.

Foto: Richard Sosa – NetUruguay –

Cuéntanos tus tips para mantenerte en forma

Lo principal es llevar una buena alimentación a base de proteínas y carbohidratos. Es un 100% de alimentación y un 100% de actividad física.

Para mantenerme, no solo físicamente, practico yoga diariamente para conectar cuerpo y mente, ya que es muy importante. Trae muchos beneficios para mejorar nuestra salud general. Se los súper recomiendo!

También, practico 3 veces por semana funcional gym.

Para realizar actividad física no es necesario ir a un gimnasio; la podemos practicar desde nuestra casa o al aire libre.

Por último, es súper importante mantenernos hidratados constantemente.

Fotos: Aureliano Fernandez Colombo

¿Cuál modelo es tu referente a nivel internacional?

Desde que la conocí, Winnie Harlow – @winnieharlow – ha sido mi gran referente día a día. Es la primera modelo que reivindicó el vitiligo en la industrial fashion.

Su historia, su carisma y sentir unas inmensas ganas de triunfar en la vida, genera una gran admiración hacia ella.

Me transmite la clave más importante, que es amarse a sí mismo y ser perseverante, de esta manera es posible triunfar hasta cuando las adversidades están a flor de piel.