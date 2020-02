Gabriela León: «cuanto más te prepares y más te esfuerces, todo saldrá mejor»

Gabriela León es una de las modelos que más a avanzado en los últimos años, posicionándose entre las ganadoras del certamen Modelo del Año realizado por María Inés Rodríguez.

En la entrevista nos cuenta sobre sus inicios, su manera de pensar y su visión sobre varios temas del mundo de la moda. Para la ocasión se realizaron fotos junto a su amiga Daiana Carigi.

Cuéntanos tu historia para llegar a ser una de las modelos más reconocidas de nuestro medio…

Me toma un poco por sorpresa ser llamada de esa forma, porque sinceramente creo que sigo trabajando en alcanzar algo parecido, no me siento así, pero es un bonito reconocimiento que hace sentir muy bien. Hace años que vengo trabajando, pero los últimos dos fueron realmente buenos, me tienen muy contenta, lleva mucho esfuerzo y mucho trabajo ésta carrera, sobre todo se necesita personas que confíen en el potencial que uno tiene para hacerlo. He tenido la suerte de que personas como Javier Ramírez y Silvia Holly que los conozco desde hace años confiaran en mí reiteradas veces para trabajar desde que inicié, incluso me han impulsado en la carrera y eso me ha hecho conocer muchas personas excelentes que también siguen confiando en mí. Siempre voy a estar agradecida con ellos por eso, incluso se vienen más proyectos a lo largo del año que aún no están fijados, pero varios son personas que siguen apostando al trabajo que hago. También está María Inés Rodríguez quién puso su confianza en mí más de una vez para trabajar juntas y espero así siga sucediendo; lo mejor que puede pasarte es eso, que las personas confíen en lo que haces, que hablen de tu trabajo con otros y esas otras personas quieran conocerte para trabajar contigo o que simplemente te conozcan y sepan que trabajaste para alguien, les haya gustado y eso los impulse a querer ponerte en su proyecto. No puedo estar más agradecida.

Las personas ven todo el tiempo lo que uno hace y eso va abriendo puertas nuevas constantemente, siempre lleva mucho tiempo y dedicación lograrlo, si te gusta lo que haces y realmente quieres hacerlo, debes trabajar mucho, por eso me alegra y agradezco mucho cuando trabajo con alguien y quieren volver a hacerlo en un futuro cercano o incluso me recomiendan con otras personas.

Sin ir muy lejos, a finales del año pasado me llegó una hermosa propuesta de Silvia Holly para formar parte del equipo de trabajo en su Instituto, eso habla mucho de los ojos con los que te ven, en especial alguien que te formó hace años; es una gran responsabilidad y un gran honor poder estar junto a quién me enseñó trabajando.

¿El modelaje es una pasión o una profesión para ti?

Es ambas, cuando inicié de chica, era más que nada algo que me me gustaba y apasionaba hacer, que lo disfrutaba mucho, me divertía, pero sin tener la conciencia del trabajo como tal, aunque me esforzaba muchísimo para hacerlo bien; con el tiempo se volvió una profesión. Aprendes mucho, te preparas y cuando vas creciendo te das cuenta que en realidad es un trabajo, una carrera y debes esforzarte por hacerlo cada vez mejor, como en cualquier otra profesión hay que estudiarlo, descubrir lo que sí y lo que no funciona, cuanto más te prepares y más te esfuerces, todo te va saliendo mejor. Las profesiones intentamos elegirlas porque nos apasionan y las disfrutamos, porque algo en algún momentos nos atrae, aunque a veces debemos también elegir otras paralelas que no nos gusten tanto para compensar la dificultad que algunas profesiones tienen.

Si tuvieras la oportunidad de trabajar en televisión, radio o teatro, ¿en cuál te sentirías más cómoda y por cuál razón?

Sin dudas me gustaría mucho la televisión, aunque el teatro es interesante, el contacto con el público en realidad es algo que me atrae mucho desde siempre; cualquier profesión que dé el poder de comunicarse con las personas, esa es una de las cosas que más disfruto. Me gusta mucho la interacción, poder sentir las reacciones o verlas. Ser modelo tiene parte de eso, no solamente interactuado con quién te contrata para exponer su trabajo, sino el contacto con las personas que lo reciben en distintas situaciones, estás mostrando un trabajo ajeno que tiene una intención, mucha dedicación y con cada profesional es una historia distinta que debes contar, a veces tienes la posibilidad de tener el público más cerca y que interactúen con lo que haces, lo disfruto mucho, así como cuando es algo más convencional y de lejos. Las modelos no decimos una palabra mientras hacemos nuestro trabajo a menos que tengamos que hacerlo, todo es intención e intentar comunicar en silencio la idea y el estilo de una persona, es más difícil de lo que parece.

¿Qué opinas de los certámenes de belleza?

Me parecen una gran oportunidad para abrir puertas e incluso para viajar representando al país, me gusta más verlos que participar, porque no son el tipo de evento que me generan más comodidad. Me gusta mucho más trabajar para la moda; solamente participé en tres, uno cuando inicié mi carrera como modelo, fue Elite Model Look, quedé cuarta pero fue una gran oportunidad para empezar a trabajar en lo que me gusta, en otra ocasión me presenté al casting para Miss Universo Uruguay más que nada por la experiencia, siempre me gustó verlo, pero no llegué muy lejos y luego La Modelo del Año, quedé tercera. Los disfruté, conocí personas encantadoras, de todos aprendí cosas, pero no soy el tipo de modelo para certamen, que disfruta de ese tipo de competencias de belleza, aunque son excelentes para abrir puertas laborales.

Gabriela junto a su amiga Daiana Carigi

¿Qué haces para mantenerte en forma?

Durante el 2019 he tenido la suerte de trabajar mucho más aún que en años anteriores, todo ha ido de menos a más, algo que me ha alegrado muchísimo y eso me llevó a que no fui tan constante en una rutina para mantenerme en el gimnasio; tengo que viajar varias horas y no me daba el horario, porque me voy antes que abran y llego cuando están cerrados, así que hacía lo que podía al llegar a casa o antes de irme para luego descansar y volver a salir por la mañana. En lo que sí soy cuidadosa es en la comida, aunque no sigo una dieta por día u horas y me doy varios gustos que jamás escondo. Como muy sano, natural, casero y variado, tomo mucha agua, jugos de fruta, me gusta saber que estoy comiendo y cuidar que sea lo más balanceado posible.

Estar tantas horas en la calle para trabajar, hace que tenga siempre a la mano frutas, semillas, cereales y agua que son de las cosas más fáciles de comer, intento no dejar tanto tiempo entre las comidas a menos que en verdad no pueda porque justo esté trabajando en ese instante, pero generalmente siempre me tomo el momento de comer, además procuro tener un buen desayuno. Camino muchísimo diariamente por Montevideo para llegar a varios lugares cuando trabajo, así que en realidad es una rutina de estar continuamente en movimiento y comer cosas que aportan al cuerpo, porque si no lo haces no puedes estar tanto tiempo activo, siempre hago mucho énfasis en mi alimentación y en no hacerme la vida imposible o culparme si deseo comer algo «no tan sano», no me gusta. Una de mis metas 2020 es ir de continuo al gimnasio, pero ojalá haya mucho trabajo, me gusta lo que hago.

¿Si no existiera el modelaje, cuál sería tu otra pasión?

Creo que seguiría trabajando en el área de belleza, estudié para ser estilista y aunque en el último tiempo no he podido ejercerlo tanto, me gusta muchísimo. Así que sin dudas estaría trabajando en un salón de belleza, con la intención de tener uno propio en algún momento. Siempre es reconfortante cuando las personas se van del salón felices con su arreglo, con su cambio de look o el maquillaje listo. Los salones de belleza muchas veces hacen que mejore el ánimo de las personas, es como un mimo que se hacen y les hacen, eso es lo bueno del trabajo.