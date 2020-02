Pía Rodríguez: «FS Modelos me cambió por completo, me ayudó a encontrarme conmigo misma y a darme cuenta que siempre se puede estar mejor»

Con una presencia que cautiva desde el primer instante, Pía Rodríguez es una de las grandes promesas uruguayas en temas de modelaje.

En una entrevista en donde comparte sus impresiones sin guardarse nada, Pía nos cuenta sobre sus inicios, sus temores, sus inseguridades, y cómo al dar el paso por la escuela FS Modelos le permitió cambiar totalmente su enfoque y le ayudó a construir una personalidad más firme.

Si bien su pasión la define más que su aspecto, es inevitable la sensación agradable que transmite su presencia.

¿Qué te motivó realizar el curso de modelaje en FS Modelos?

Siempre me gustó todo lo relacionado con la moda, la pasarela, las fotos, pero lo principal era buscar lo mejor de mi, aprender cómo hablar mejor sin tener miedo ni vergüenza, adquirir una mejor postura, saber maquillarme, aprender a cuidarme y saber que es lo que va mejor conmigo. Por otro lado también no quedarme con las ganas, esto mismo me llevo a hacer muchos talleres y cursos, de diferentes estilos de danza y también teatro. Estoy muy feliz de haber decidido iniciar en todo esto, este 2020 se viene con todo, estuve trabajando en diversos desfiles en Punta del Este, experiencias increíbles siempre de la mano de FS Modelo Agencia.

Foto: Richard Sosa – NetUruguay –

¿En qué te ayudó el curso a nivel personal?

Hace dos años que trabajo de la mano de la agencia y con Fernanda Sosa y me ayudaron a construir lo que soy hoy. Siempre fui una persona indecisa, llena de inseguridades, repleta de miedos pero con muchos sueños.

Fue todo un proceso de aprendizaje y experiencia entrar a la escuela, no puedo mentir, tuve muchos momentos de frustración, situaciones donde sentía que ese no era mi lugar, cuando iba a un casting y no quedaba me afligía mucho, pero siempre tenía el apoyo de la escuela y de mi familia que me ayudaron a no rendirme y seguir trabajando y superándome.

Iniciar en FS Modelos me cambió por completo, me ayudó a encontrarme conmigo misma y a darme cuenta que siempre se puede estar mejor, que con trabajo constante, dedicación y perseverancia se puede lograr todo lo que te pongas como meta. Me ayudó a desprenderme de la vergüenza y de mis inseguridades y me brindó las herramientas necesarias para desenvolverme, me mostró que sí podía.

Foto: Rubén Chanquet para FB MakeUp

Hoy me siento segura de lo que hago, feliz de haber decidido iniciar en el mundo de la moda y agradecida por todas las puertas que se me abrieron. Tuve el placer de ser parte de los desfiles de graduación junto a grandes diseñadores en Kibón por dos años y el año pasado tuve el privilegio de estar trabajando a la par con FS Modelos dándome la oportunidad de dictar clases, de asumir otras responsabilidades y de ver desde otra perspectiva.

Me llevé recuerdos maravillosos siendo profesora, trabajar con los chicos y brindarles todos los conocimientos que yo adquirí, viéndolos crecer y pasar por todo el proceso que yo pasé fue una experiencia hermosa y espero haber dejado algo en ellos.

¿Qué caracteriza a una modelo profesional?

En lo personal lo importante es que te sientas de esa manera, hay que sentirse modelo. Hay que tener mucha actitud, ser humilde, ser amable, agradecida, puntual, ser compañera, siento que ya no es más tener un rostro perfecto, medir 1.75 para arriba, tener cuerpo delgado y estilizado, todo gira en torno a la actitud que tengas, en las ganas de trabajar, como te desenvuelvas y en la seguridad que tengas en ti misma. Nunca sabes lo que busca el espectador, a veces no das para alta costura porque no tenes la altura, pero justo tenes el rostro que buscan otros para hacer publicidad o campañas. Una modelo profesional es la que tiene actitud y confianza en sí misma, es la que trabaja cada día para sentirse mejor, para estar mejor y para superarse.

Foto: Richard Sosa – NetUruguay –

¿Sos muy exigente contigo?

Sí, soy bastante exigente conmigo, pero en un buen sentido, me gusta trabajar en mi imagen, mirar para atrás y corregirme. Siempre hay cosas para mejorar, cosas para cambiar, vas aprendiendo qué es lo que te favorece, qué es lo que te hace sentir cómoda. Este año quiero enfocarme en mi, trabajar para mi y mejorar todos esos puntos que no me convencen, considero que tener tiempo para uno mismo es muy importante, para aclarar ideas, definir objetivos y enfocarse en lo que de verdad te interesa y te hace feliz.

Foto: Richard Sosa – NetUruguay –

¿Qué haces para estar espléndida?

Siendo sincera lo principal para mi es el cuidado de la piel y más ahora en verano que el sol es tan intenso y peligroso. La limpieza facial en las mañanas y principalmente en la noche nunca puede faltar y más si vas maquillada durante el día. Yo personalmente trato de evitar estar maquillada diariamente y si me maquillo hacerlo lo más básico posible, obvio que si tengo una producción de fotos o desfile cuando llego a casa lo primero que hago es hacer una buena limpieza. Por otra parte tratar de respetar las comidas y no comer fuera de horario y si lo hago optar por alguna fruta, y algo fundamental es mantenerse hidratada, tomar mucha agua que es un factor que también ayuda a la piel y no puede faltar hacer ejercicio por lo menos tres o cuatro veces a la semana, y por supuesto estar bien emocionalmente y consigo misma.

Foto: Richard Sosa – NetUruguay –

También te gusta psicología. ¿qué te atrae de ese tema?

Decidir qué quería estudiar fue un problema porque quería hacer muchas cosas a la vez, pero me di cuenta que estaban relacionadas y me llevaron a la psicología, igual me queda un año todavía para decidir pero estoy segura de que ya lo resolví. La psicología es una profesión que trata el análisis de la conducta de las personas, es una ciencia que estudia el proceso de la mente, que tarta de comprender su forma de pensar, su forma de actuar y ser… y es eso justamente lo que me atrae, siempre me llamó la atención el individuo, su comportamiento, sus actitudes, el ser humano siempre me cautivó, como funciona cada parte de él, es maravilloso y por otra parte querer ayudar a las personas, siento que es una herramienta que quiero sumar.

Foto: Pablo kreimbuhl para Sol Tikuna

¿Cuáles son tus estilos preferidos a la hora de vestirte?

Mis gustos para vestirme son como mi gusto por la música, variado, te puedo escuchar de todo, desde Pop hasta Rock. No tengo estilo favorito a la hora de elegir, depende de la ocasión o el lugar, me gusta cambiar.

Me fascina el estilo Fashion pero también soy media clásica porque me gustan las camisas, los pantalones rectos y los sacos. Igual cabe destacar que vestirme de negro siempre me salva y es una buena opción, siento que el total black nunca pasa de moda. En este campo también me ayudó la escuela FS Modelos, aprender a cómo combinar colores, que es lo que me favorece según mi forma de cuerpo, los colores que van mejor conmigo incluso como agregar accesorios que juegan un papel fundamental a la hora de elegir un look.

Foto: Richard Sosa – NetUruguay –

Toda mi vida fui fan de la ropa, y puedo confesar que es mi gran ambición, me gusta jugar con los estilos, me gusta crear cosas y creo que en parte la que sembró esto en mí fue mi madre, desde chica ella siempre me cuidó, que si me manchaba, que si me ensuciaba y todo el tiempo me estaba cambiando de ropa y poniéndome looks diferentes, ella también me hacía parte de la ropa y hoy se lo agradezco de corazón al igual que todo lo que hizo y hace por mi cada día.