Expertos validan la seguridad de los edulcorantes no calóricos a partir de los 2 años de edad

En el marco del LIX Congreso Internacional de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología, expertos internacionales validaron el consumo de los Edulcorantes No Calóricos (ENCs) debido a que autoridades regulatorias, como JECFA, EFSA y FDA, han comprobado su seguridad y recientemente, la Academia Americana de Pediatría avaló el consumo de estos productos en mayores de 2 años.

Para el Dr. Fernando Lavalle, endocrinólogo y especialista en diabetes de la Universidad Autónoma de Nuevo León e integrante de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología, “los ENCs son endulzantes potentes, con un aporte calórico mínimo y que en diversos estudios se ha demostrado que no afectan los niveles de insulina o glucosa”. Afirmó que “de acuerdo con documentos oficiales por parte de organismos internacionales los edulcorantes son aditivos alimentarios seguros que han sido aprobados para su consumo”. Con respecto al dulzor señaló que “los resultados de los estudios en humanos muestran que los edulcorantes no calóricos no aumentan el apetito ni el gusto por lo dulce”.



Por su parte, el Dr. Brian M Cavagnari, médico pediatra y doctor en ciencias biológicas por la Universidad de Buenos Aires, con máster en nutrición y metabolismo clínico de la Universidad de San Jorge (España), señaló que hay un gran desconocimiento sobre el análisis de riesgo de los aditivos alimentarios, que es un proceso llevado a cabo por un comité conjunto de FAO-OMS (JECFA) y analiza la seguridad de cada uno de los edulcorantes no calóricos para posteriormente pasar a aprobación y determinar la ingesta diaria admisible (IDA) . Se ha determinado que consumir edulcorantes no calóricos dentro de la IDA es seguro.



Añadió que “es un error hablar de manera generalizada de los edulcorantes no calóricos como conjunto, porque se analizan a nivel toxicológico de manera independiente para observar su absorción, metabolismo y eliminación del cuerpo”. También destacó que “existen varias limitaciones en los estudios post comercialización: el 83% de los estudios se realizó solo en bebidas con edulcorantes, existiendo muy pocos estudios que consideren otro tipo de productos, hay pocos datos sobre las tendencias actuales de consumo y la mayoría de los estudios no discrimina el tipo de edulcorante utilizado.



Los expertos añadieron que hasta el momento solo existen seis ensayos clínicos aleatorizados que evalúen la relación existente entre el consumo de edulcorantes y el sobrepeso/obesidad en la edad pediátrica, por lo que “Actualmente no hay evidencia de calidad sobre el impacto que podría tener el consumo de ENCs en menores de edad a largo plazo”.



En la Postura de la Academia Americana de Pediatría publicada el 28 de octubre de 2019, el uso de ENCs se ha asociado con una presencia reducida de caries dental, y con la excepción del aspartamo y el neotamo en niños con fenilcetonuria, no existen contraindicaciones absolutas para el uso de ENC en niños mayores de dos años. Se indica que los niños con afecciones como obesidad o diabetes podrían beneficiarse con el reemplazo de azúcares por ENCs.



Para consultar el estudio completo: Baker-Smith et al. The Use of Nonnutritive Sweeteners in Children. (Policy Statement. American Academy of Pediatrics). Pediatrics. 2019;144(5):e20192765