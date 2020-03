Simon Bross será el presidente de Jurado de Producción en FIAP

En su 50º aniversario, el Festival Iberoamericano de Publicidad regresa a Miami y tendrá lugar del 15 al 17 de septiembre.

Simón Bross, uno de los directores mexicanos de publicidad más premiados en la historia de la industria iberoamericana y fundador de García Bross, será el presidente del Jurado de Producción del FIAP 2020.

“De verdad me siento parte de la familia del FIAP y me siento muy honrado de ser presidente en esta edición, porque sé por lo que estamos pasando en la industria, la situación mundial de la publicidad, y me parece increíble que el festival esté tomando un nuevo acercamiento”, detalló Bross.

Para esta edición, Bross espera encontrarse con gran creatividad. “A veces nos quejamos mucho y decimos que por la economía o la situación la creatividad no pudo ser muy buena y estoy en total desacuerdo con esa idea. España sacó la mejor publicidad sin tener un exceso de recursos en los 90, tuvieron un boom creativo en un momento muy difícil para ellos. Por eso espero ver gran creatividad en la región, porque está un poquito más oprimida y países emergentes que nos den sorpresas”, comentó Bross.

Pronto el FIAP dará a conocer los Presidentes de Jurado de las categorías restantes y las novedades que presentará en su 50º edición.

El FIAP se realizará del 15 al 17 de septiembre en el mítico Eden Roc Hotel de Miami.