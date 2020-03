Nicole Martínez: confiar y esforzarse mucho para luego brillar como modelos

Nicole Martínez es una de las rubias más destacadas de nuestro país, con una presencia que cautiva, sumado a un alto sentido de profesionalismo, se ha ido abriendo camino, posicionándose entre las mejores.

La clave para lograrlo estuvo en sus comienzos, en FS Modelos, quien le proporcionó todas las herramientas para su crecimiento tanto personal como profesional.

Inteligente, auténtica, decidida y entusiasta, son las cuatro características que fácilmente se desprenden luego de una conversación con ella.

Parece que vives un gran momento a nivel profesional. ¿Cómo te iniciaste en el mundo del modelaje?

Si, así lo siento. Inicié mi carrera en el curso de modelaje intensivo de Montevideo con FS Modelos. Allí me dieron todas las herramientas para luego desenvolverme como modelo profesional.

¿Qué significó haber pasado por FS Modelos para tu profesión?

Significó el inicio de mi carrera. Gracias a FS Modelos pude aprender gran parte de lo que ahora sé sobre modelaje y tener experiencia en el ámbito. Estoy sumamente agradecida por haber hecho el curso y conocer a Fernanda Sosa quien desde el primer momento apostó todo sobre mi potencial y gracias a eso hoy puedo ser docente de su escuela de modelos.

Qué prefieres ¿Pasarela o gráficas?

Me gustan mucho las dos diferentes ramas que nombras. Pero si tuviera que quedarme con una elegiría gráficas.

¿Cuáles son tus tips más destacados de belleza?

Mis tips más destacados de belleza en principio son mantener siempre una buena salud! y esto se lleva a cabo en base a buena alimentación, buen descanso, hábitos saludables y también no olvidarse de la práctica de ejercicio.

El cuidado de la piel es muy importante, me gusta llevar una rutina diaria acompañada de una buena hidratación para poder estar a cara lavada y no tener ningún tipo de inconvenientes.

¿Qué hace que una modelo sea profesional?

Una modelo profesional se forma de varios aspectos. El más destacado para mi es la responsabilidad a la hora de trabajar. Tomarse en serio cada trabajo a realizar.

Segundo, la presencia lo es todo en este ambiente. Siempre tenes que dar lo mejor de ti ya que en parte sos una referente de la moda.

¿Cuál es tu look preferido para vestirte? ¿Es importante la vestimenta en una modelo profesional?

Mis looks preferidos son cuando me visto formal. Y tengo un color de preferencia para la mayoría de las ocasiones que es el blanco. Suelo vestirme de blanco la mayoría del tiempo. Y cómo lo expliqué en la pregunta anterior, considero muy importante la vestimenta en una modelo profesional.

Cuéntanos sobre tu actuación en uno de los programas más vistos de TV en el momento… y tu participación en campañas publicitarias realizadas

El programa a crecido mucho porque todas las personas que trabajamos allí ponemos todo nuestro amor para ello. Desde el primer día que empecé mis compañeros y la producción me recibió de la mejor manera, con mucho apoyo. Estoy muy agradecida y feliz de pertenecer a Trato Hecho. He vivido una experiencia muy linda que espero ojalá se vuelva a repetir. Me hizo crecer mucho a nivel profesional y a su ves también a nivel personal.

Además he tenido la oportunidad de realizar campañas para las reconocidas marcas North Sails, Aldana Arias, y desfiles para Javier Ramírez, GladysT, Carmela Hontou, entre otras.