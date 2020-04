Bianca Bense: «FS Modelos me impulsó a salir de mi zona de confort»

Bianca Bense nos cuenta su historia de cómo FS Modelos le permitió salir de su zona de confort y comenzar a lograr sus sueños.

Es una de las chicas con un gran talento, que se autoimpone su propia disciplina para avanzar en el objetivo que sueña alcanzar. No solamente estudia sino que también trabaja en el rubro belleza. Te invitamos a conocerla.

¿Qué te motivo realizar el curso de modelaje en FS Modelos?

Mi principal motivación para comenzar el curso en Fs Modelos fue querer salir de mi zona de confort. Desde chica siempre había sido muy tímida y ya había intentado soltarme un poco más haciendo comedia musical, pero eso no me funcionó. A su vez siempre me gustó el modelaje y cuando fui a la entrevista con Fernanda Sosa me encantó la propuesta del curso y sabía que era lo que estaba necesitando para poder desenvolverme mejor en mi día a día.

Foto: Aureliano Fernández

¿En qué te ayudó el curso a nivel personal?

Desde el día uno vi un antes y un después en mí. Las primeras clases fueron muy difíciles ya que me costaba muchísimo confiar en mí misma y poder hacer la pasarela bien, o poder desenvolverme ante cámaras naturalmente, pero Fernanda siempre me apoyó, y me ayudó a poder mejorar y superar mis inseguridades.

¿Qué caracteriza a una modelo profesional?

Algo en que se hace mucho hincapié durante el curso es la actitud, la puntualidad y el cuidado personal. Yo creo que para que una modelo sea profesional debe cumplir con las 3 cosas. La puntualidad a la hora de hacer fotos, aprontarse para un desfile o ir a un evento, es esencial porque estas demostrando el respeto que le tenes al tiempo y al trabajo de la maquilladora, la estilista, el fotógrafo, y todos aquellos que trabajen contigo.

Foto: Natalia Elizabeth Fernández

¿Sos muy exigente contigo?

Con lo único que me considero súper exigente es con la comida, por suerte es algo que pude cambiar, fue todo un proceso, pero realmente disfruto comer sano. Con esto no me refiero a que no me doy gustos, cada tanto siempre es bueno darse alguno, pero sin excesos.

¿Qué haces para estar espléndida?

Algo que me ayudo un montón fue comenzar electrofitness en Body Planet. En un principio solo quería probar como era, pero después me encantó y con no muchas sesiones vi resultados. También siempre me gustó mucho cuidarme el pelo y desde hace ya unos meses Biokur se encarga de su cuidado.

Foto: Aureliano Fernández

¿Qué experiencia te ha dejado también en el rubro de belleza?

Mi primera experiencia en el rubro fue el mejor desfile que tuve hasta el momento. Hacía dos semanas había comenzado el curso y participé en un desfile en el Hotel Fasano, hasta ese día nunca me había imaginado poder desfilar para marcas como Ralph Lauren y Emilio Pucci.

Otra linda experiencia fue ir a Buenos Aires con Fernanda y participar en Esta de Moda Navegar, me gustó poder conocer otro ambiente que es mucho más competitivo que el de nuestro país. En este desfile participaron marcas conocidos de Argentina como Paz Cornu, Nina Charme, She is Sicilia, entre otras.

Unos meses después de que comencé los cursos en Fs Modelos, cumplí 18 y pude empezar a trabajar en varias agencias como azafata de eventos o promotora. Ya hace 3 años que hago temporada en Punta del Este y durante el año trabajo en Montevideo más que nada.

Todos los años participo de los desfiles de graduación que realiza Fs Modelos con diseñadores de alta costura de nuestro país. Año a año estos han ido siendo cada vez más grandes y siempre es un evento de fin de año el cual espero con ansias para ver con que nos sorprende Fernanda.

Foto: Diego Etchegoyen

Cuéntanos un poco ¿Cuáles son tus estilos preferidos a la hora de vestirte?

En sí no creo tener un estilo en particular para vestirme, todo depende de la ocasión. En un día normal me visto casual, los jeans no me pueden faltar y si es verano probablemente esté de vestido o pollera. Mi momento preferido para vestirme es cuando tengo algún evento en especial por qué sé que es momento de buscar algún lindo vestido y usar tacos altos.