Bahía Carreira: «FS Modelos me dio las herramientas necesarias para trabajar de forma profesional y estar a la altura de las exigencias»

Bahía Carreira es la prueba exacta de que nuestro país puede tener referentes jóvenes en modelaje de perfil internacional. Con un rostro estupendo, se presta para las producciones más soñadas de las marcas más exigentes.

Bahía comenzó su carrera en FS Modelos y se ha ido abriendo paso de a poco para continuar con una carrera que puede transportarla a grandes objetivos.

¿Qué te motivó realizar el curso de modelaje en FS Modelos?

Me decidí a hacer el curso porque siempre me encantó la fotografía y la moda, me parecen formas de expresarse fantásticas. Me atraían mucho los grandes eventos y las producciones de la industria y todo el trabajo que conllevan. Me encanta la forma de manejo de la agencia, siempre nos cuidan mucho y nos acompañan en todo lo que necesitemos.

Foto: Iara Silva

¿En qué te ayudó el curso a nivel personal?

FS Modelos me ayudó a ganar confianza en mí misma, agradezco mucho haberlo hecho. También me hizo confirmar que me encanta la industria y decidí que voy a estudiar comunicación para entrar en el rubro, específicamente en producción. Estoy muy feliz, gracias a la experiencia que adquirí y a la guía de Fernanda Sosa, decidí qué quiero hacer y eso me emociona muchísimo.

Foto: Agustin Silveira

¿Si tuvieras que optar entre televisión, radio o teatro, cuál prefieres y por qué?

Si tuviera que elegir sólo una (es muy difícil!) diría televisión. Es una plataforma ideal para expresarse y trabajar, es muy versátil también. Me encantaría poder trabajar en la televisión en un futuro, pero obviamente no descarto radio ni teatro, hice teatro y soy fiel seguidora de algunas radios.

Foto: Nicolás Gomez

¿Sos muy exigente contigo?

Sí, soy una persona exigente y decidida. Siempre lo hice para lograr lo que quiero, me gusta dar lo mejor de mí en cualquier ámbito de mi vida. La agencia me dio las herramientas necesarias para trabajar de forma profesional y estar a la altura de las exigencias, es muy importante para desenvolverse de forma correcta.

Foto: Micaela Llambí

¿Qué haces para estar en forma?

Yo creo que estar en buena forma implica todo nuestro cuerpo, no hay que limitarse solo a lo físico, estar bien mentalmente es fundamental. Hago ejercicio diariamente, encontrar algo que te guste y disfrutar haciéndolo es genial. También como muy sano, me parece fundamental. Pero lo importante siempre va a ser disfrutar cuidando nuestro cuerpo, no limitarse a un fin únicamente estético, para generar un bienestar total.

Processed with VSCO with b1 preset

¿Qué trabajos han surgido desde que comenzaste tu carrera?

Tuve muchos trabajos. Desfilé para marcas como Forever 21, para diseñadores nacionales increíbles como Javier Ramírez, Pura Gracia, Vennia, Vía Rosa, Rosalia Caraballo y Romina Ache, con la cual hicimos producciones de fotos también, son diseñadores que trabajan activamente con FS Modelos. Son excelentes y están presentes en desfiles que organiza la escuela, cómo los desfiles de Graduación en Kibón. Siempre la pasamos genial! Los eventos son súper producidos, incluyen prensa, invitados y un equipo increíble.

Foto: Micaela Llambí

Las producciones de fotos me encantan, trabajé con diferentes fotógrafos, maquilladores y marcas, gente muy dedicada y profesional como Ana Paula Pereira, la blogger MaruMaruela, Promakeup, Promaq, Glowmakeup, Iara Silva, Agustin Silveira, Mica Llambi, etc.

¿Cuáles son tus tips de make up favoritos?

Me encanta el maquillaje y tuve el placer de trabajar con personas muy buenas y talentosas. Siempre se remarca la importancia de preparar adecuadamente la piel para que se pueda lucir el maquillaje. Cuando me maquillo por lo general concentro la atención en los ojos, y las cejas le dan mucha expresión a la cara también, pueden cambiar totalmente el look, pero mi tip favorito es el de seguir tu estilo y sentirte 100% cómodo con lo que uses.