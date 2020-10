Valushka: «Soy una entusiasta de la vida y creo que lo más importante es siempre hacer las cosas con amor y esfuerzo»

Valushka se hizo conocida por el programa Trato Hecho de Teledoce. Es una chica muy sociable, con un encanto personal que la hace sin dudas visible al resto, y con una idea fija de crecer tanto en lo personal como en lo profesional.

Al principio fue toda una nueva experiencia para ella frente a cámaras, pero con el paso del tiempo, se ha hecho fuerte y ahora espera nuevos desafíos para cumplir; por tanto conversamos con ella de la siguiente manera:

— 1. Cuéntanos un poco sobre ti

Valushka es con el apodo que me suelen conocer, pero mi verdadero nombre es Valentina, soy Uruguaya, tengo 19 años y además de mi exposición como modelo e influencer en televisión y redes sociales, soy estudiante de comunicación. Soy apasionada por mi trabajo y todo lo que involucra, me encanta tener el poder de conectarme con las personas que me siguen y poder transmitirles mi día a día, mis trabajos y experiencias a través de la pantalla. Me considero una chica extrovertida y con mucha actitud para enfrentar mis objetivos, siempre con ganas de superarme y aprender para seguir mejorando en lo personal y profesional.

— 2. ¿Cómo comenzaste tu carrera de modelaje y luego a lanzarte como influencer?

En 2016 tuve mi primera experiencia relacionada con el mundo del modelaje. Hice mi primera sesión de fotos gracias a un fotógrafo (que hoy en día es un buen amigo) quien me abrió la puerta para conocer lo que unos años más tarde se convertiría en mi trabajo.

Recuerdo como si fuera ayer hicimos las fotos en varias locaciones, con varios cambios y varias ideas, era algo desconocido para mi pero sin duda algo que dejaba fluir nuestra creatividad y disfrutaba un montón en el proceso, me encantaba ver cómo todo iba surgiendo, poco a poco iba dándome cuenta que eso era lo que me gustaba hacer.

Hice públicas esas fotos en las redes sociales y con el tiempo algunos fotógrafos comenzaron a contactarse conmigo ofreciéndome hacer más fotos, luego comencé a relacionarme con marcas y así fui trazando mi propio camino poco a poco, cada vez consiguiendo más experiencias y gracias a ello, más confianza en mi misma.

Años más tarde en 2019 me convocaron para formar parte del programa “Trato Hecho” en Teledoce, en el cuál no solo nos proyectaban por la pantalla grande si no que también le daban la oportunidad al público de interactuar con nosotros dando a conocer nuestras cuentas de Instagram cuando hacían nuestro llamado.

Era increíble la cantidad de gente que nos escribía felicitándonos por el programa y el trabajo que hacíamos, cada uno de nosotros comenzó a tener su propio público y era fantástico. El reconocimiento de la gente y la manera de la cual se involucraban con nosotros, querían conocer la interna y también lo externo en nuestra vida personal, quienes éramos, que hacíamos, etc. Para mi principalmente era una locura pero una felicidad inexplicable recibir el apoyo de la gente, el que me escribieran para decirme que me habían visto, que estaban viendo el programa, que les había gustado una foto que subí, un lugar al que fui o una prenda que usé. Ahí fue como comenzó mi carrera de influencer.

— 3. ¿Cómo llegaste a ser partícipe del Staff de Trato Hecho?

Mi llegada a la televisión fue un momento increíble, como mencioné anteriormente en el año 2019 una agencia destacada en la cual estaba trabajando se contactó conmigo y me hicieron la propuesta. Recuerdo que al finalizar la llamada quedé perpleja, era mucha información para manejar y retener, mi primer trabajo con 18 años iba a ser en la televisión uruguaya debutando como modelo. Mi primer acción fue contactarme con mis padres y contarles todo lo que había sucedido, ellos como siempre me escucharon atentamente y luego de una larga conversación, me impulsaron a seguir por el camino que yo tanto buscaba y que la vida me estaba brindando la oportunidad. Ellos son, sin duda, las personas que más me catapultaron en mi vida, crecí siendo una persona rodeada de amor, apoyo y comprensión, soy todo lo que soy gracias a ellos. Pude completar mis metas y llegar a mis objetivos, gracias a ellos, gracias a la educación y los valores que me inculcaron, y la maravillosa vida que me dieron desde siempre, mi camino es gracias a ellos.

— 4. ¿Qué te ha dejado el programa en cuanto a experiencia detrás de cámara?

Me llevo tantas cosas del programa! Sin duda fue una de las mejores experiencias de mi vida, además de poder tener la suerte de trabajar en lo que me gusta, conocí a un montón de gente que es apasionada por lo mismo que yo, y no hay nada más lindo que eso. Me llevo un montón de recuerdos para siempre, los detrás de escena, los apuros y las corridas para estar a tiempo, y los detalles para que todo saliera perfecto. Mis compañeros y compañeras de trabajo que hoy en día son grandes amigos y seguimos compartiendo momentos juntos en lo profesional y en lo personal.

— 5. ¿Cuál es tu mayor objetivo personal?

Mi mayor objetivo es sin duda seguir creciendo y mejorando en el día a día. Soy una entusiasta de la vida y creo que tengo un largo camino por recorrer, lleno de oportunidades y puertas por abrir, las cuales tengo que aprovechar y sacar lo mejor de ello. Tanto en lo personal como en lo profesional creo que lo más importante de todo es siempre hacer las cosas con amor y esfuerzo. Tener una buena base, mucha confianza en uno mismo y saber a donde querés dirigirte. Si tenés eso, tenés todo.

— 6. ¿Si te propusieran conducir un programa de TV, en cual temática te sentirías más cómoda?

Qué buena pregunta! Me considero una persona multifacética, me gusta adaptarme a las situaciones que se me presentan y más en mis trabajos. Soy una persona que le gusta jugar con varios roles y sacar lo mejor de cada uno de ellos, me gusta que surja la creatividad, probarlo todo para luego saber cual es mi camino.

Creo, de todas maneras, que me gustaría más estar relacionada en un programa de entretenimiento o interactivo. Son los dos escenarios que representan más mi personalidad, donde se tiene que se pone en juego la desenvoltura, usar la expresión, la exposición, entretener y transmitir emociones a través del trabajo de uno.

— 7. ¿Cuáles son las características que buscas a la hora de escoger amistades?

La verdad no busco algo determinado en las personas, soy alguien muy abierta en términos de relaciones y creo que cada una de las amistades que tengo son únicas e irrepetibles. Con cada persona que me relaciono nos une algo distinto, un momento compartido, una forma de ser, una creencia, una pasión, el tiempo, la vida misma.

Creo que todas las personas que llegan a nuestra vida es por algo, cualquiera sea el tipo de relación, creo que la vida nos pone a esas personas en nuestro camino para aprender de ellos y que ellos aprendan de nosotros, admirar las cosas buenas y no repetir las malas, seguir formándonos como seres humanos y crecer todos juntos, evolucionar y apoyarnos dejando cualquier tipo de diferencia de lado, edad, origen, cultura, orientación sexual, pensamiento político o creencias religiosas, son palabras o números con las cuales la gente se denomina pero en realidad somos mucho más que eso, yo siempre digo, lo más divertido empieza ahí, cuando derrumbamos esa puerta a lo que le llamamos limites y aprovechamos para conocer más del otro, para así conocer más de nosotros mismos.

