Marcel Calzados, de la mano de SVET, otorgó su tercera franquicia en la nueva normalidad post pandemia, el pasado 13 de noviembre. Se trata de su local del centro de Montevideo, Galería del Virrey y es la segunda otorgada bajo el modelo build and flip. La primera otorgada en ese modelo fue la de Salto, en el mes de agosto.

“El modelo build and flip no es algo nuevo, pero en Uruguay sí y está marcando una tendencia, lo mismo que en el resto de los países de la región, sobre todo por la importante certeza que genera para quien adquiere una franquicia”, dijo Alexei Yaquimenko, agregando que se trata de un concepto con el que, aquellas marcas que tienen tiendas propias abiertas, otorgan ese local en modelo de franquicias.

Según el contador Yaquimenko, este tipo de transacciones muestra cómo se benefician todas las partes, “ya que ganan las franquiciadas al adquirir con menos riesgo, con rentabilidad y prestigio ya probado y comprobado, y gana el franquiciante ya que se nutre de liquidez para fortalecer la marca, ganando además el capital humano de la tienda, que mantiene su fuente de trabajo”.

Este 2020 se ha caracterizado por mayores tendencias comerciales, innovadoras, sobre todo cuando se analiza el marco de incertidumbre que ha generado el COVID-19. Es el crecimiento sostenido del modelo de franquicias, algo que para Marcel Burgos, director de Marcel Calzados, se da por dos razones muy concretas: por un lado muchas personas se quedaron sin sus fuentes de trabajo y decidieron independizarse invirtiendo sus ahorros en un negocio franquiciado, y por otro lado se trata de un tipo de negocio que ofrece más certezas que otros, pudiéndose llevar adelante incluso en tiempos de reveses económicos, como el que ha generado la pandemia.

“Las personas que se refugian en las franquicias de Marcel Calzados – dijo Marcel Burgos a NetUruguay – buscan la disminución de los riesgos, dado que esto les permite ir hacia algo seguro, contando además con la experiencia y el know-how de la marca, un nombre comercial reconocido, con productos distinguidos y con asistencia permanente desde antes de iniciar hasta la operativa cotidiana. Por si fuera poco, ahora con la alianza con Flexi, le brindamos mayor solidez y resguardo de su inversión”.

Un ejemplo de esta búsqueda de certezas, fue la opinión de la flamante franquiciada del local céntrico, Karen Folgueras quien expresó: «En agosto de este año lamentablemente me quedé sin trabajo, y un amigo me contactó con Estudio Svet. Ellos me asesoraron desde el primer momento para ver en qué podía invertir mi dinero, en qué tipo de negocio y que de alguna manera fuera rentable desde el primer día. De ahí surgió la idea de conseguir una franquicia en Montevideo de un local ya establecido y reconocido. ¡Marcel Calzados fue la primera opción que me dieron y me encantó!«

Luego remarcó «El asesoramiento de Svet fue increíble desde el momento en que mandé el primer mensaje para pedir información. Yo no tenía experiencia en este tipo de cosas y si no hubiera sido por ellos tal vez hoy no estaría haciendo esto. Me sentí súper apoyada y cómoda en todo momento, cada duda que se me presentaba ahí estaban ellos a la orden para despejarla. Solo tengo palabras de agradecimiento para ellos. Empezamos todo el proceso de negociación y bueno acá estoy hoy emprendiendo y metiéndome en este mundo nuevo para mi, pero sintiéndome muy apoyada.«

Para finalizar dio su versión de la marca y alentó a que otras emprendedoras puedan empoderarse con un emprendimiento que brinde certezas, «Marcel es una línea que ya tiene muchos años en el mercado, posicionada y reconocida en el país y eso habla muy bien de ellos ya que mantener eso hoy en día es difícil. Me genera respeto por todo eso mencionado anteriormente y sin dudas para mí es una oportunidad increíble, oportunidad para crecer, para aprender cosas nuevas y para seguir superándome. A veces la vida nos pone a prueba y nos obliga a salir de nuestra zona de confort y a partir de ahí es que surgen la grandes ideas y te das cuenta que el famoso tren vuelve a pasar.»