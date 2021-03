Isabella Chaparro: «FS Modelos me inspiró mucha confianza y seguridad»

¿Qué ha significado para ti realizar el curso de modelo profesional en FS Modelos?

Para mí realizar el curso de modelo profesional en FS Modelos, es haber cumplido otra meta más para mi vida el poder estar cumpliendo mi sueño en este país es increíble y el poder darme cuenta que cada cosa que me proponga en mi vida lo voy a poder lograr, con esfuerzo y dedicación y el haber podido tener la oportunidad de realizar el curso me hizo darme cuenta que no todo es la “belleza” a veces nos dejamos llevar por los malos perjuicios que se dicen del modelaje e incluso podemos llegar a juzgar sin conocerlo, y yo tuve la oportunidad de entrar al curso y darme cuenta que el modelaje no es solo caminar en una pasarela o posar para fotografías.

El ser modelo tiene mucho sacrificio y dedicación, en este curso te enseñan a sacar la timidez y poder expresarte libremente, y muchas cosas que no solo te sirven para el modelaje sino para tu vida, y eso es lo que me llevo de este increíble curso de FS modelos.

¿Por qué confiaste en FS Modelos para realizar el curso?

FS Modelos es una agencia que no solo te inspira confianza si no que cuenta con muchos profesionales, y eso fue lo que más me llamo la atención, todos buscamos un buen lugar y que te inspire confianza y FS Modelos me inspiró mucha confianza y seguridad y no me arrepiento de haber ingresado.

Por otro lado tuve muy buenos comentarios y muchas recomendación de la agencia de Fernanda Sosa.

¿Cuáles fueron los momentos más divertidos del mismo?

Momentos divertidos para mi fueron todos, el saber que estoy haciendo algo que me gusta y poderlo compartir con chicas que también les gusta es algo increíble y durante todo este curso me divertí junto con mis compañeras.

Cuando tuvimos una charla con Flor Valiente y nos dimos cuenta que no sabíamos bien los nombres de cada una fue algo muy divertido el saber que ya llevábamos meses juntas cumpliendo sueño y no sabíamos nuestros nombres.

Fue algo muy chistoso y como este momento hay muchos más en la cual la pase muy bien.

¿Cómo haces para mantenerte en forma? Cuéntanos tus tips

No soy una persona que ame hacer ejercicio pero, de vez cuando salgo a montar en bicicleta o puedo salir a trotar es muy variado, no lo hago de seguido porque en mi casa tengo un mini gimnasio en el cual lo utilizo pero muy poco.

En cuanto a la alimentación si me cuido mucho, no como carnes rojas trato de tomar jugos naturales, evito los excesos de azúcar, para mi es indispensable el agua y lo recomiendo mucho el agua es algo muy importante para nosotros los seres humanos, nos ayuda mucho en el cuidado de nuestra piel y en muchas cosas más como lo son también las frutas que nos brindan diversas vitaminas para nuestro cuerpo.

Uno de mis tips si eres de mi team poco ejercicio es tener una muy buena alimentación y de vez cuando ejercitar el cuerpo ya que es primordial para poder estar saludable.

¿Cuál es tu mayor sueño profesional?

Mi mayor sueño es poder cumplir todo lo que me proponga, me propuse el llegar a ser una modelo y ahora lo soy y quiero seguir creciendo en este ámbito también una de mis metas es poder llegar a ser una gran psicóloga y seguir estudiando para llegar a ser una psiquiatra, quiero mis sueños se hagan realidad y que todo lo que me proponga lo logre.

Mi mensaje para todos y todas es que no se rindan cuando una puerta ser cierra se abren muchas más y si se lo proponen con esfuerzo y dedicación lo van a lograr.

¿Cuáles son los valores que piensas debe tener una modelo para lograr el éxito?

Para mi una modelo debe tener claro la meta que quiere cumplir y a lo quiere llegar, lo primordial es la sencillez que se debe tener, cuando uno hace las cosas con humildad mejor le va, todos somos iguales ninguno es más que otro y eso una modelo como cualquier persona lo debe tener claro.

Una modelo para mi siempre debería llevarle un mensaje a la juventud que es la que ahora está más activa en las Redes Sociales y si yo tuviera la oportunidad de hacerlo me gustaría que tanto como la juventud como gente adulta, comprendieran que el ser modelo también lleva sus sacrificios y que el estereotipo de una modelo se vaya, que cualquier persona que se proponga ser modelo lo va lograr pero para eso deberíamos quitarnos esos perjuicios, soy una persona baja de estatura y logre poder llegar a ser modelo profesional, y así como yo lo logre porque me lo propuse ustedes también.