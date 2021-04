Estudio de IBM: Pandemia de COVID-19 impactó las opiniones sobre sostenibilidad de 9 de cada 10 consumidores

Investigación global revela que la mayoría de los consumidores están dispuestos a pagar para apoyar un futuro sostenible

ARMONK, N.Y., April 23, 2021 – La pandemia de COVID-19 ha elevado el foco de los consumidores en la sostenibilidad y la disposición de pagar de sus propios bolsillos -o incluso aceptar una reducción de sueldo- por un futuro sostenible, de acuerdo con el nuevo estudio del IBM Institute for Business Value (IBV) en más de 14.000 consumidores en nueve países.

Nueve de 10 consumidores encuestados reportaron que la pandemia de COVID-19 afectó sus puntos de vista sobre la sostenibilidad medioambiental, y fue el principal factor mencionado -más que los incendios forestales generalizados/incendios forestales, los desastres debido a eventos meteorológicos y cobertura de noticias sobre el tema.

La encuesta también reveló diferencias en la opinión del consumidor a través de las geografías, con los estadounidenses encuestados reportando la menor preocupación por la sostenibilidad entre muchos temas. Sólo el 51% de los consumidores estadounidenses dijo que abordar el cambio climático era muy o extremadamente importante para ellos, en comparación con el 73% de los encuestados de todos los demás países.

“Las personas alrededor del mundo están cada vez más preocupadas por la crisis climática global, y las empresas de todas las industrias están buscando tomar medidas urgentes para satisfacer las expectativas de sus clientes e inversionistas, y resolver sus propios desafíos de sostenibilidad», dijo Dr. Murray Simpson, IBM Global Lead for Sustainability, Climate & Transition. “Muchas empresas están empezando a dar pasos audaces para construir cadenas de suministro más sostenibles y transparentes o para mejorar la gestión energética y reducir las emisiones de carbono con la ayuda de tecnologías innovadoras como la Inteligencia Artificial y Blockchain”

Según la encuesta, muchos consumidores están cada vez más dispuestos a cambiar la forma en que compran, viajan, eligen a un empleador e incluso donde realizan inversiones personales debido a factores de sostenibilidad ambiental.

Los empleados están dispuestos a aceptar un salario más bajo por trabajar en un empleador consciente de la sostenibilidad

De acuerdo con la encuesta, el 71% de los empleados y solicitantes de empleo encuestados dicen que las compañías ambientalmente sostenibles son empleadores más atractivos. Además, más de dos tercios de fuerza laboral potencial completa* son más propensos a solicitar y aceptar empleos con organizaciones responsables socialmente y con el medio ambiente -y casi la mitad aceptaría un salario más bajo para trabajar para tales organizaciones.

Al mismo tiempo, menos de la mitad de los consumidores encuestados (48%) confía en los compromisos corporativos en materia de sostenibilidad, con el 64% de los encuestados esperando un mayor escrutinio público el año que viene.

Dado que uno de cada cuatro empleados encuestados en febrero de 2021 planea cambiar de empleador este año, las empresas se enfrentan al creciente riesgo de perder el mejor talento ante más competidores conscientes de la sostenibilidad.

La sostenibilidad ambiental está afectando las decisiones de inversión personal

Casi la mitad (48%) de todos los inversionistas personales encuestados ya consideran la sostenibilidad ambiental en sus portafolios de inversión y un quinto (21%) dice que es probable que lo haga en el futuro. El 59% de los inversionistas personales encuestados esperan comprar o vender activos en el próximo año con base en factores de sostenibilidad ambiental.

Los compradores y los viajeros pagarán más por la sostenibilidad Ambiental

A pesar del gran impacto financiero de la pandemia de COVID-19 en muchas personas, el 54% de los consumidores encuestados están dispuestos a pagar más por marcas que sean sostenibles y/o ambientalmente responsables.

En adición, el 55% de los consumidores encuestados reportan que la sostenibilidad es muy o extremadamente importante para ellos al elegir una marca -22% más alta que los consumidores encuestados por IBM antes de la pandemia. Un poco más de seis de cada diez consumidores encuestados dijeron que están dispuestos a cambiar su comportamiento de compra para ayudar a reducir el impacto negativo en el medio ambiente, siendo los consumidores encuestados en India (78%) y China (70%) los más dispuestos.

Con respecto a los viajes, casi uno de cada tres encuestados cree firmemente que sus hábitos de viaje personales contribuyen al cambio climático. El 82% de los consumidores encuestados a nivel mundial elegiría una opción de transporte más amigable con el medio ambiente aunque cueste más, pero sólo el 64% de los americanos encuestados estuvo de acuerdo en compartación con el 95% de los encuestados en India y el 91% en China.

Metodología

El IBM Institute for Business Value encuestó a más de 14.000 adultos a nivel mundial de nueve países (Estados Unidos, India, Reino Unido, Canadá, Alemania, México, España, Brasil y China) durante marzo de 2021 para comprender mejor las opiniones y perspectivas de los consumidores sobre la sostenibilidad ambiental.

*La fuerza laboral potencial completa se refiere a los encuestados que trabajan a tiempo completo o a tiempo parcial, desempleados actualmente en búsqueda de empleo, estudiantes o aprendices de tiempo completo.



About the IBM Institute for Business Value

El IBM Institute for Business Value (IBV) ofrece información empresarial de confianza desde su posición en la intersección de la tecnología y los negocios, combinando experiencia de expertos de industria, académicos destacados y expertos en el área con datos globales de investigación. El portafolio de liderazgo intelectual del IBV incluye investigaciones profundas, benchmarking y comparaciones de desempeño, y visualización de datos que apoyan la toma de decisiones empresariales en todas las regiones, industrias y tecnologías. Siga @IBMIBV en Twitter, y para recibir los últimos estudios por correo electrónico, visite: www.ibm.com/ibv.