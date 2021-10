Petal Maps: Diseño de funciones para evitar el uso indebido y el robo de datos personales de los usuarios

Desde que el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, la normativa más estricta en materia de privacidad de datos, entró oficialmente en vigor en Europa el 25 de mayo de 2018, muchas empresas que tienen negocios internacionales han dado gran importancia a la privacidad de los datos personales y han tomado medidas para proteger los datos de sus usuarios contra ataques externos y abusos. Petal Maps, como aplicación de localización y navegación que se encarga de procesar los datos personales de los usuarios, asume la responsabilidad principal de la protección de datos de los usuarios. La aplicación Petal Maps hace todo lo posible para proteger los datos individuales de los usuarios en tres dimensiones.

Sin duda, los datos mismos son el objeto más fundamental y esencial que hay que proteger. Teniendo en cuenta la recopilación y protección de los datos necesarios, se toman identificadores aleatorios y soluciones de almacenamiento de datos para lograr el anonimato y el enmascaramiento de la información de ubicación personal esencial. Cuando se adoptan identificadores específicos, es posible que la información de uso de los usuarios se acumule durante mucho tiempo para crear perfiles de usuario. La información sobre los hábitos de viaje de los usuarios, como los lugares a los que van con frecuencia, los medios de transporte que suelen utilizar, etc., es fácil que se filtren y se puedan procesar posteriormente, lo que en gran medida supone una grave amenaza para la privacidad de los usuarios. En cambio, Petal Maps se comporta de forma más prudente y comedida en cuanto a la recopilación de datos. En esta aplicación, el contenido que se busque o genere no se asociará directamente a la cuenta del usuario ni se vinculará a un identificador fijo y específico. Los datos como los términos de búsqueda, las rutas de dirección y la planificación de rutas están vinculados a un identificador aleatorio, que es en realidad un ID de sesión que se genera aleatoriamente cada vez que se inicia y se utiliza Petal Maps. Por lo tanto, los datos reunidos son comparativamente demasiado fragmentados y limitados para obtener una impresión general y completa de ti. Además, Petal Maps trabaja en otras soluciones para el almacenamiento de datos. Por ejemplo, la longitud y latitud de los puntos de interés (POI) guardados solo tendrán una precisión de dos decimales. La trayectoria de la dirección de los usuarios se procesará aún más: una milla desde el punto de partida y el destino se eliminará a propósito para enmascarar su posición real y precisa.

Además del contenido de los datos procesados y almacenados en caché, la ubicación en la que se almacenan los datos es muy esencial. Tradicionalmente, los datos personales de los usuarios suelen apilarse y conservarse en la nube por defecto para una gestión cómoda y eficiente. Sin embargo, las fugas de datos y las pérdidas de dinero que se producen en la realidad de vez en cuando demuestran su riesgo de seguridad. Teniendo en cuenta la inseguridad inherente, Petal Maps tiende a permitirte, como usuario, poseer un mayor control sobre dónde se almacenan tus datos, diseñando un botón de control del espacio en la nube independiente en la aplicación, en lugar de subir los datos directa y automáticamente al espacio en la nube sin obtener tu consentimiento o simplemente siguiendo el sistema. De este modo, cuando eliges tu dispositivo como único lugar de almacenamiento, tu información personal estará encriptada y será accesible solo en tu propio dispositivo. La recomendación personalizada que obtengas también se calcula con base en los datos del dispositivo en lugar de la nube. Si tienes que ver tus datos existentes en otros dispositivos, se recomienda activar el espacio en la nube. Se adopta una técnica de encriptación de extremo a extremo para garantizar la sincronización de los datos. Incluso si otros se apoderan de tus datos, la encriptación evitará que obtengan algo útil sobre ti.

Petal Maps demuestra una cuidadosa atención a los datos que puedas generar. No obstante, es probable que con estos esquemas llevados a cabo, sigas preocupándote por tu privacidad personal. A continuación viene el último recurso: no generar y no dejar nada. El modo de incógnito que se estima se lanzará a principios de septiembre ayudará a hacer esto realidad. Una vez que inicies y utilices la aplicación, los proveedores de servicios acumularán los datos necesarios para ofrecerte los servicios pertinentes; tú, como usuario, tendrás un registro de uso personal almacenado en tu dispositivo (supongamos que no has activado la sincronización de datos). El único método común para borrar tus datos de localización es ir a la página de gestión de la aplicación y luego borrarlos manualmente. Sin embargo, el modo incógnito es más bien un atajo de eso. Este modo no requiere que inicies sesión con tu ID de HUAWEI. Cualquier información como los términos de búsqueda, la planificación de la ruta y los registros de dirección no serán capturados por el proveedor de servicios de mapas ni guardados en el espacio de la nube, ni siquiera del lado del dispositivo, lo que equivale a tu total inexistencia en el sitio web de mapas y nadie sabrá que has estado ahí. Pero por otro lado, Petal Maps dejará de personalizar tu mapa y de ofrecerte recomendaciones interesantes hasta que lo desactives la próxima vez. Si eso no cuenta como una gran pérdida o una molestia, ¡entonces el modo de incógnito es definitivamente tu mejor opción!