Primer Showroom de Oceánica Bikinis Uy, en Opta Coliving

El fin de semana pasado se realizó en las hermosas instalaciones de Opta Coliving, el primer showroom de Oceánica Bikinis Uy, mostrando su nueva colección 2021-20222.

Oceánica Bikinios Uy surge como una iniciativa personal a cargo de su directora, Solange Paulo, quien le brinda una impronta renovada y única a la marca, destacando prendas de primera calidad.

¿Cuéntanos cómo surge Oceánica Bikinis uy?

Oceánica bikinis uy surge a través de una charla con una amiga, quien me invita a vender bikinis como una marca innovadora incorporando un nuevo concepto de trajes de baño. Al principio dije «mmmm, estás loca» y de repente me vi llena de bikinis armando todo lo que es etiquetas, packages, etc, conociendo telas, modelos y viendo toda la movida para que sea algo variado, así brindarle a todas las mujeres que aman el estampado y combinaciones infinitas. Luego sumándole opciones en pijamas sexys y sobre todo los más suaves que vas a conocer y una línea sports a las que les gusta la comodidad para sus actividades de gimnasia.

¿A qué público está dirigido y cuál es su diferencial en referencia a otras marcas?

Esta dirigido a las mujeres llenas de luz y energía, una mujer con espíritu libre y divertida , con actitud y que se anima a lo no convencional amando ser reconocida por su diferencia única. Contamos con una amplia gama de talles para que todos los cuerpos puedan disfrutar de nuestras prendas.

Solange Paulo, la creadora de Oceánica Bikinis Uy

¿Qué tipo de prendas se pueden comprar para este verano que se avecina?

Oceánica bikinis uy les ofrece bikinis estampados, lisos, enteros, tiro alto y con top como lo dije anteriormente está pensado en cada mujer que se anima a usar cosas innovadoras. También los pijamas súper frescos, sexys y cómodos para este verano de lujo sumado a lo spots siendo una calidad suave y liviana.

¿De qué manera los interesados pueden ver y obtener sus productos?

Por ahora las ventas son todas online y estamos organizando showroom en diferentes lugares sumándole ciudades del interior para poder ofrecerles una exposición completa de las prendas y otras cositas que toda mujer busca para poder utilizarlas en sus vacaciones y descansos.