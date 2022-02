A través del proyecto denominado “Estamos a tiempo”, la Red de Empresas Inclusivas y la Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales (IMPO) construirán una biblioteca digital que posibilitará que estudiantes ciegos o con baja visión accedan a textos educativos en formato digital y/o audio libros. La iniciativa se pondrá en marcha en el mes de junio del corriente año, comenzando por textos de educación secundaria (bachilleratos) y tendrá un plazo de ejecución de treinta meses, durante el cual se abarcará también a textos del ciclo básico y educación primaria.

El Director Ejecutivo de la Red de Empresas Inclusivas Fernando Carotta Derudder señaló que esta iniciativa se enmarca en el denominado Tratado de Marrakech, del cual Uruguay fue el primer país en ratificarlo y “surge de la preocupación de las empresas que conforman la Red por facilitar en todo cuanto sea posible el acceso de la educación de las personas en situación de discapacidad como único camino para el acceso a empleos de calidad”. Según Carotta “si no logramos resolver esta barrera en el acceso a la educación, la intención de generar una cultura laboral inclusiva en las empresas se verá frustrada ante la falta de competencias y perfiles adecuados para cubrir vacantes, e inexorablemente esos puestos de trabajo terminarán siendo ocupados por personas que no poseen discapacidad alguna”.

Por su parte, el Director General de IMPO Dr. Juan Fernando Abellá señaló que “se trata de un proyecto no solamente importante sino muy necesario en tanto permite el acceso al conocimiento, elemento indispensable para la libertad y para el desarrollo pleno del ser humano; es un honor formar parte de esta iniciativa que no dudamos un segundo en apoyar y sobre la cual vamos a trabajar con entusiasmo y responsabilidad, además de volcar toda la experiencia de nuestro equipo para alojar la biblioteca digital y velar por su óptimo funcionamiento en la web de IMPO”.

La madrina de esta iniciativa es la Enviada Especial del Secretario General de Naciones Unidas (ONU) para temas de discapacidad y accesibilidad, Mag. María Soledad Cisternas quien manifestó que “el proyecto desarrolla la figura jurídica más relevante del siglo XXI; es un honor ser madrina de este proyecto que no es un proyecto casual, no es azaroso, está muy bien pensado muy bien diseñado para proyectar después el trampolín hacia el trabajo. Cumple todos los requisitos para ser un proyecto líder, un proyecto ejemplar no solamente en el Uruguay sino que también puede ser replicable en otros países de la región y el mundo”.

Otras de las características destacadas de “Estamos a tiempo” que coordinará el Soc. Sergio Reyes en representación de la Asociación Cristiana de Jóvenes (organización fundadora de la Red) será que durante todo su desarrollo empleará a personas con diferentes situaciones de discapacidad; Gustavo Elizalde, Director General de la ACJ Montevideo expresó que “para nuestra institución es un orgullo ser parte de este proyecto también porque será la casa desde la cual se va a desarrollar, y estamos convencidos que trabajar de esta forma en la articulación público-privada y junto a las organizaciones sociales es el camino posible para cumplir con estos objetivos”.

De la presentación realizada en la Sala IMPO participaron además el Lic. Enrique Herrera (Gerente de Gestión Humana y Relaciones Institucionales de Grupo Ta-Ta e integrante del Comité de Dirección de la Red), la Directora de Expo Inclusión Leticia Viva, el Director de Tiflonexos Pablo Lecuona, la Coordinadora de Educación Inclusiva del Ministerio de Educación y Cultura Lic. Carolina Sanguinetti, la Lic. Tania Atchugarry integrante del equipo de Dirección de Educación del MEC, así como representantes de diferentes organizaciones de personas con discapacidad.

El caso Uruguay a través de esta iniciativa fue presentado además el pasado 21 de febrero en el Seminario Internacional «Políticas participativas para el fomento a la producción y difusión de obras en formatos accesibles» organizado por el Centro Regional para el Fomento del Libro (CERLALC, bajo los auspicios de la Unesco) y la Dirección de Cultura del Gobierno de Panamá.

En Uruguay la Red de Empresas Inclusivas fue fundada el 27 de mayo de 2021 y reúne a organizaciones y empresas comprometidas por la inclusión laboral de las personas en situación de discapacidad.

Más información en: www.empresasinclusivas.org.uy