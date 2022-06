Labbi Ventures presenta en Uruguay Labbi Go y Labbi B2B, dos plataformas de venta online que ponen en el centro del ecosistema de salud al paciente y sus necesidades.

Montevideo, 6 de junio de 2022 – Labbi Ventures, el primer ecosistema healthtech en la región surgido desde la industria farmacéutica, lanza sus plataformas para farmacias en Uruguay: Labbi Go, una aplicación de compra y venta de medicamentos online y Labbi B2B, un marketplace que facilita la logística de medicamentos entre farmacias y laboratorios.

Este mes se presenta en Uruguay Labbi Go, una aplicación que acerca a las farmacias pedidos y consultas de pacientes que, en un radio de 2km, buscan reservar y retirar medicamentos, y/o comprar productos de consumo masivo para que les lleguen a sus casas.

Labbi Go es un servicio gratuito para las farmacias adheridas, que pueden activar o desactivar la aplicación según su conveniencia. Labbi Go busca ampliar la demanda para farmacias de menor alcance y de cercanía. Gracias a esta plataforma, se podrá acceder a un mayor número de pacientes, que cada vez más buscan comprar bienes y servicios desde un celular. Labbi Go permitirá acelerar la adaptación digital a farmacias que no tienen la posibilidad de crear una plataforma propia de venta online.

Este servicio de Labbi Go, con tan sólo un mes de operación en Montevideo, ya cuenta con casi 600 descargas y se espera una amplia aceptación entre los pacientes de todo Uruguay.

“Estamos orgullosos de comenzar nuestras operaciones en Uruguay, con una plataforma que pone su foco principal en la comodidad y la privacidad de las personas que pueden llevar al siguiente nivel su experiencia con el ecosistema de salud y bienestar. La simplicidad de compra y la cercanía son dos atributos fundamentales con los que esperamos hacer nuestro aporte de valor a los consumidores y las farmacias uruguayas”, comentó Juan Cruz Forgioni, líder de Labbi Ventures, acerca del desembarco de Labbi en Uruguay.

Asimismo, Labbi también presenta Labbi B2B, un marketplace que busca eficientizar la logística en la compra-venta de medicamentos, con un aporte de innovación y agilidad para la cadena de valor y los consumidores.

“La propuesta de Labbi consolida el esfuerzo que venimos desarrollando desde el CFU para potenciar la presencia de las farmacias comunitarias del país. Vemos el arribo de Labbi como una oportunidad para colaborar en conjunto y poner en valor el trabajo de todos los actores dentro del ecosistema de salud”, agregó Enrique Padial, Presidente del Centro de Farmacias del Uruguay (CFU).

Con el propósito de poner a las personas en el centro de su plataforma de salud y bienestar, Labbi creó un modelo de negocio apalancado en las farmacias de cercanía como protagonistas centrales del ecosistema. De esta manera, Labbi B2B espera sumar en Uruguay más de 300 farmacias independientes en los primeros meses de operación en el país.

¿Cómo funciona? Los pedidos recibidos a través de Labbi son transferidos a las droguerías seleccionadas por las farmacias para su facturación y posterior entrega. A través de la aplicación Labbi B2B, las farmacias ya tienen un contacto directo con los laboratorios que producen los medicamentos, y fortalecen así el vínculo fluido con las droguerías, sus distribuidores habituales.

El registro y uso de Labbi B2B es gratuito para todas las farmacias que permite acceder a un mayor número de ofertas y productos. Del mismo modo, la plataforma les abre la posibilidad a los fabricantes y laboratorios de llegar a casi el 100% de las farmacias del país, con menos fricciones administrativas y/o geográficas. Esta posibilidad implica una mejor segmentación y una alineación estratégica con los objetivos de los laboratorios.

Desde 2020 a la fecha, Labbi ya sumó a casi 20 personas en su equipo de trabajo, distribuidas en sus distintas sedes en Argentina, Bolivia y Uruguay. Además, desde su creación la compañía ya invirtió casi $1.5 millones de dólares en el desarrollo de sus plataformas, tanto para Labbi B2B como para Labbi Go.

Los nuevos canales de relacionamiento y la experiencia cada vez más digital allanan el potencial transformador de la tecnología hacia todos los actores de la cadena de valor farmacéutica. Desde allí, Labbi apalanca su objetivo de consolidarse a futuro como un ecosistema de salud que acompañe al paciente en todo su tratamiento. Asimismo, Labbi busca crear un espacio en donde se pueda chatear con profesionales que ya tengan su historia clínica y así poder obtener un diagnóstico cada vez más personalizado y accesible; el tratamiento especificado en su dispositivo, y que además gestione con precisión su adherencia a tratamientos, consultas y estudios médicos.