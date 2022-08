El domingo 21/8 en Club Unión de Melo se vivió una jornada solidaría para el recuerdo, con la inspiración de la noche de la nostalgia surgió esta actividad que además de promover el diseño y el arte local, se vió motivada por la causa de Valentín Lucas. Valentín es un niño de 7 años, que tiene Trastorno del Espectro Autista Severo, y para mejorar su calidad de vida necesita viajar a Mexico, para realizarse un tratamiento con Células madre.

Un gran marco de público se hizo presente para colaborar con Valentín, y además de disfrutar del paseo de artesanos, presenció diferentes shows artísticos, como la escuela de candombe “Llave 13”, las escuelas de baile “Estudio Lexa”, “Alma Mora”, “Passión Dance” y “Génesis Dance”, la banda de rock “La crema”, “Zumba Yane”, y desfile de la Escuela de Modelos de Vicky Ramos Ortiz.

El desfile fue un verdadero viaje en el tiempo, comenzando con looks actuales de Tienda Esencial niños, y pasando por distintas épocas que marcaron la moda mundial, de la mano de diseñadoras locales que se ingeniaron para armar looks de otras épocas con prendas actuales, cómo Wabi Sabi, Pocha Artesanías, Gabna y Novedades Landia, y también diseños confeccionados exclusivamente para rememorar épocas del 50, 60 y 70, como lo hicieron Lucy Ferreira y Marita Silva al cierre del evento. Y por supuesto con la participación imprescindible de un gran equipo de peluqueros y maquilladores que recrearon estilismos de distintas épocas para darle el toque final a cada look.

En maquillajes: Mara Campelo, Micaela Oxley, Mariana Caltieri, Florencia Sosa, Ana Olivera y Fernando Olivera. En peinados: Yurema Vázquez, Giovani Pereira y su Staff, Daniela Recalde, Fernando Olivera y Silvia Lemos.

Agradecimiento especial a “Recreo Espacio Lúdico” y a “Tipy Party “, por recibir y entretener a los pequeños que llegaban al evento; y a “Mateo Bica decoración” por la ambientación.

Gracias a la Oficina de la Juventud de Cerro Largo, a todos los emprendedores, empresas, profesionales y todo el público que se hizo presente para colaborar con la causa.

Conducción: Pablo Sánchez.

Si desean colaborar con Valentín Lucas, pueden hacerlo a través de las siguientes cuentas:

Caja de Ahorro BROU en pesos ($) 001788613-00001

Caja de Ahorro BROU en dólares (US$) 001079189-00003

En ABITAB O REDPAGOS: Cuenta BROU186-0724379

ó comunicarse al 099 251 809 / 098 058 000