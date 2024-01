Desde hace 6 años el uruguayo Leonardo Artigas reside en Colombia y todo comenzó por una invitación del Bureau de Medellín y al día de hoy se ha convertido en el referente número uno en Latinoamérica.

Leonardo lidera el mercado latinoamericano en la Industria de Bodas y Eventos dando apertura a su consultora e incubadora de empresas en Colombia y a nivel internacional en plena pandemia, la misma se especializa en ayudar a Organizadores de Eventos, Wedding Planners, Hoteles y Locaciones y Proveedores de la Industria de Bodas y Eventos a generar un negocio rentable.

Además desde el año 2012 es Rector y Profesor del Centro de Estudios de Posgrado Event Management Center que inició en Uruguay y en la actualidad cuenta con más de 12.000 egresados de todas las regiones de América y España.

Si esto fuera poco organiza los eventos corporativos para marcas como Versace, Heineken, Microsoft, Bank Boston, Baxter International entre otras y es contratado para las bodas exclusivas del jet set latinoamericano y de Estados Unidos, todo esto y más lo han consagrado como el referente indiscutido del mercado internacional de los eventos.

Leonardo nos cuenta que uno de los motivos por los que ha llegado a nuestro país fue para la presentación de la 5ta. Edición de los Latin American Wedding Awards a realizarse en el mes de mayo en Medellín, Colombia y nos adelantó que la reconocida cadena internacional Bethel Spa estará presente en la ceremonia de premiación como uno de los patrocinantes.

Hoy compartimos una jugosa entrevista que nos concedió en su apretada agenda y logramos conocer aún más como se perfila la Industria de Bodas y Eventos en nuestro país y en Latinoamérica.

Dada tu ocupada agenda, ¿cómo encuentras el equilibrio entre tu vida profesional y personal?

Actualmente estoy dirigiendo varios proyectos en Colombia y en Latinoamérica y Dios me dio la oportunidad de residir en Colombia, país que desde el día uno me abrió sus puertas y me dio la oportunidad de tener nuevos amigos, ampliar mi cartera de clientes internacionales al punto que al día de hoy trabajamos en 18 países y recientemente con la apertura en Estados Unidos, entre mis 6 emprendimientos no tengo como quien dice un horario fijo, mi día inicia a las 6 a.m. saliendo en bicicleta por las montañas del oriente antioqueño, luego si no estoy dando conferencias o capacitaciones estoy con asesorías todo el día y apoyando a mi equipo con las ventas. Me da el tiempo para cocinar, jugar al Play, salir a comer con amigos o ver Netflix.

¿Puedes hablarnos sobre tus proyectos actuales o futuros en los que estás trabajando?

Este año tenemos en Medellín la 5ta. Edición de los Latin American Wedding Awards, una ceremonia de premiación que reunirá a los 180 mejores de Colombia y los 30 mejores de cada país para recibir sus estatuillas, este evento generará un ingreso de unos U$S 750.000 para el destino además será transmitido a nivel internacional para toda Latinoamérica. Por otra parte en junio tenemos la Edición de Expo Bebé & Kids Colombia a realizarse en Medellín y también en Bogotá, un evento que reúne a más de 80 empresas y un ingreso de 3.000 personas en 2 días.

Por otra parte este año ya tenemos programado realizar capacitaciones en 18 países, iniciando el 22 y 23 de enero en Puerto Rico, además nuestra consultora e incubadora de empresas se ha mantenido en el promedio de 25 empresas por mes que están en procesos de generar que su negocio sea rentable en la Industria de Bodas y Eventos.

Estoy feliz porque formo parte del equipo de Asesores para la oferta exportadora en Turismo de Romance para Procolombia, estoy como Asesor Externo en Cotelco Antioquia, esta última desde que llegué en 2018 a Colombia me abrió las puerta de una y además este año hace 5 años que formo parte de la Sala de Ceremonial y Protocolo de Medellín.

¿Hay causas sociales o proyectos benéficos en los que estás particularmente involucrado/a y que te importan?

Claro que sí, nosotros apoyamos a Amo mi Calva, institución que ayuda a empoderar a las mujeres frente al cáncer y les da acompañamiento a cada una de ellas, ahora con Expo Bebé & Kids Colombia sumamos a Aldeas Infantiles y en la medida que puedo apoyamos a una Institución Educativa en La Ceja, ciudad en la que vivo.

Nos has contado que no vives en una ciudad grande ¿Por qué?

Es cierto, desde hace 2 años vivo en una ciudad pequeña pero de gran corazón, se llama La Ceja y los invito a todos a conocerla, la ciudad tiene una población de un poco más de 50.000 habitantes y la gestión que tiene su alcaldía es brillante, calles limpias, una planificación urbana bien lograda al punto que vas a Medellín y dices “vivo en La Ceja” y todos hablan maravillas de mi ciudad y lo más importante es que tengo aire puro y todo a 5 minutos y algo que para mí es un diferenciador de muchos lugares del mundo, el colombiano cuida mucho su ciudad, tiene un gran sentido de pertenencia, yo amo vivir en Colombia y por si no lo sabías ya soy residente y estoy ya trabajando en obtener la ciudadanía.

¿Hay alguna persona o experiencia que haya tenido un impacto especialmente profundo en tu camino profesional?

Buenos jeje, recuerdo que una vez cuando recién iniciaba en este mundo, le pedí consejo a una persona que en ese momento era referente en Uruguay, me miró de arriba abajo y me dijo que nunca llegaría a nada y que me dedicara a otra cosa, tres años más tarde me llamo para pedir empleo en un congreso y claro esa persona era muy buena así que la contrate. A veces me cuesta creer porque muchas personas en vez de dar ánimo y esperanzas a quienes quieren emprender lo hacen de forma contraria. Todos los que han trabajado en algún momento en mis empresas y me han mencionado que quieren tener su propio negocio yo me quedo feliz y soy el primero en apoyarlos en la medida de lo que pueda.

¿Qué nos puedes decir del mercado latino en el mercado de los eventos?

Bueno en primer lugar el mercado latino lo divido en 4 franjas muy marcadas, la primera es desde Paraguay hacia el sur, otro hacia el norte hasta Colombia y Venezuela, otro es el mercado centroamericano y otro es el de Estados Unidos y Canada, estos dos últimos además los debemos subdividir entre los latinos que residen en estos países y otro los nacidos en ellos, todos ellos aunque en muchas cosas tienen similitud en materia de planificación, pero cambia al momento de invertir en su fiesta y esto lo aplicaremos a las parejas que se casas en su lugar de residencia.

Por otra parte está el mercado del Turismo de Bodas, estas son de parejas que deciden casarse fuera de su residencia, ya sea en otra ciudad dentro de su país o fuera de este; nuestra consultora es la única en en mercado latino que realiza cada año un estudio del mercado, este último fue realizada a más de 450 Planners y nos mostro que un Turista de Romance, es decir cada invitado que asiste a una boda fuera del país deja en divisas al destino alrededor de U$S 692 por día con un promedio de pernoctación de 5 a 7 días y una Boda de Destino su inversión es de 25.000 con la asistencia promedio de 60 invitados.

Existen mercados más desarrollados como el de México, Colombia, Ecuador donde la Dirección de Turismo a nivel nacional apuesta e invierte mucho en captar este tipo de clientes, tal es el caso de Procolombia que tiene una brillante ejecución y creo que debería tomarse de referencia esta entidad para otros países de Latinoamérica como sería el caso de Uruguay que cuenta con un mercado fuerte de Brasil, Paraguay, Chile y Argentina pero que al día de hoy no se está aprovechando.

¿Qué consejo le darías a aquellos que están tratando de seguir tus pasos en la industria?

Que estudien e inviertan en sus negocios, yo este año me gradué ya de mi 4to. posgrado, terminé mi MBA en Finanzas con énfasis en Turismo y un Master en Marketing Digital y por otra parte muchas veces a los emprendedores de la Industria de Bodas y Eventos les cuesta entender que para obtener buenos clientes y crecer en este negocio se necesita inversión económica constante, está bien aprender de muchas fuentes, hay capacitaciones de todo tipo y de todo precio y gratuitas, yo tomo de todo pero investigando que sea de buena fuente. Uno no puede pretender que con cero inversión te vendrá un cliente que te diga “aquí tienes 50 mil dólares para mi evento corporativo”.

Fue un placer compartir con Leonardo Artigas esta entrevista y brindarnos un panorama del Turismo de Romance en la región.