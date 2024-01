Lety Da Silva fue seleccionada hace pocos días atrás como Miss Cerro Largo, en un evento realizado en la ciudad de Melo, con la organización de Vicky Ramos Ortiz, y tuvimos la oportunidad de conversar con ella.

«Siempre que tengo la oportunidad de expresar y hablar sobre la obtención del titulo, trato de recalcar y dejar claro la gran importancia que tiene éste para mi, tanto a nivel personal como profesional, poder decir Miss Cerro Largo, es un orgullo inmenso y no solo en la actualidad, sino también para la Lety de hace 4 años atrás, que recién comenzaba y no se animaba a nada, que veía esto como una meta y un gran sueño a la cual llegaría y cumpliría algún día».

«No solo me genera orgullo saber que cumplí eso personalmente, sino también saber que hubieron personas, como mi familia, que me apoyaron y me vieron luchar desde el momento uno, que siempre estuvieron ahí para impulsarme, y que ellos hoy sean quienes me vean cumplirlo para mi eso no tiene precio».



Además nos dijo que el título adquiere mayor significado «por tener el privilegio de poder representar mis raíces, mi cuna, el lugar que me abrió tantas puertas, a un departamento entero».



«En fin trato de explicar con palabras lo que sentí al momento en el que escuche mi nombre, que escuche el numero que llevaba en mi muñeca, y lo que siento ahora, y es difícil, ya que es mucha, emoción, euforia y sentimientos encontrados».

También nos contó cómo fue su preparación, mencionando que «hubo trabajo físico, pero aún más trabajo emocional y psicológico, porque como dije antes, este titulo significaba y representaba mucho para mi, y si bien ya había obtenido anteriores experiencias a nivel profesional y en otros certámenes, este se vuelve especial, ya que me llevó un par de años trabajar mi autoestima, seguridad y confianza para sentir que estaba preparada y a la altura de este certamen, espere mi momento, y puedo decir que gracias a eso, disfruté plenamente de todo el proceso, desde la selección, hasta la gran final, y personalmente creo que es la base para poder lograr todo».

Nos contó que «el haber obtenido el titulo generó cambios en varios aspectos de mi vida, desde nuevas puertas que se abren a nivel profesional, así como nuevos desafíos y metas, dentro de las cuales se destaca representar a mi departamento a nivel nacional e internacional, que llegan con el objetivo de cumplirse».



«Además de la gran y hermosa responsabilidad que implica llevar el nombre de Cerro Largo a donde sea que vaya, tanto en aspectos personales así como profesionales. Y no dejo de hablar de el gran impulso que me genero cumplir el sueño de este titulo para seguir avanzando en lo que amo y cumpliendo otros sueños».

Lety es una chica disciplinada, con unas ganas tremendas de crecer al máximo en su profesión, por tanto nos dice que «de aquí en más no tengo solo un objetivo, sino varios, pero el principal de ellos es dar lo mejor de mi por este departamento tan lindo, por su gente hermosa, por mis raíces, dejarlo en lo más alto posible, donde quiera que vaya y que todos puedan conocer lo hermoso que es Cerro Largo. Además de otros objetivos personales en cuanto al crecimiento a nivel profesional, que también están relacionados con este hermoso titulo».

Es de destacar que el próximo sábado 20 de enero se presentará en Reina del Lago Merín para representar a la ciudad de Melo en tal certamen. Lety pertenece a la Escuela de Modelos de Vicky Ramos Ortiz, siendo una de las más destacadas del presente año.