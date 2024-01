La joven Yésica Bittencourt logró pocos días atrás la corona de Reina de la Juventud en la ciudad de Melo, evento bajo la supervisión de la Oficina de la Juventud de la comuna municipal, y la organización de Vicky Ramos Ortiz.

Hablamos con Yésica luego de la obtención del máximo galardón quien nos dijo que «la obtención del título a nivel personal fue totalmente un orgullo para mi propia persona, en donde pude ver la victoria de mis esfuerzos y aprendizajes brindados durante el año. Para mí poder representar a Cerro Largo es un orgullo que no tiene palabras, porque forma parte de toda mi niñez y parte de la mujer que soy hoy día; por eso es una de las coronas que deseaba llevarla conmigo y lo logré».

Además «fue un año difícil, pero dentro de él fui preparándome personalmente para los diferentes eventos que se venían, fuera de las clases con Vicky (Vicky Ramos Ortiz), siempre llegaba a casa y practicaba todo lo que había aprendido hasta ese entonces, y todo los días le metía más ganas para poder llegar a lo que era la elección Miss Juventud, súper preparada y así fue. Hoy puedo decir que cada minuto que me tome de mi tiempo valió la pena».

Nos contó también que la obtención del título «me cambió algunos ámbitos de mi vida, uno de ellos es que estoy siendo conocida por más personas dentro de mi departamento, conociendo nuevos lugares, trabajando como publicitaria para varias tienda, este triunfo me abrió muchísimas puertas que nunca imaginé, y es un algo increíble para mí».

«Mi objetivo de acá en adelante es poder representar a mi departamento en cada uno de los eventos que se vengan, pero principalmente a mi Melo querido, en ese lugarcito donde me vieron crecer, educaron, etc. seguir preparándome no solo físicamente sino que en todo los ámbitos para que quedemos bien representados».

Yésica se presentará en el tradicional certamen Reina del Lago Merin 2024 a realizarse el próximo fin de semana, y fue preparada en la academia de Vicky Ramos Ortiz para tal instancia.