Wendy Gallo es una chica soñadora, con identidad, esencia, personalidad, determinación y una fé inigualable que la impulsa a concretar todos aquellas metas que se planteó a lo largo de su corta trayectoria.

¿En el último año, cómo ha sido tu crecimiento profesional y personal?

Mi último año ha sido de mucho crecimiento y aprendizaje en ambas áreas. En lo personal crecí como persona, vencí obstáculos y reforcé mis valores. En lo profesional cumplí muchos sueños como ser parte de la mejor academia de la región “Academia Vicky Ramos Ortiz” graduándome como modelo profesional, concretando el soñado título de Miss Cerro Largo 2024 y también ampliando mi disciplina.

¿Qué lugar ocupa en vos el título de Miss Cerro Largo?

El título de Miss Cerro Largo 2024 toma el lugar de un sueño que parecía inalcanzable y por el que trabajé durante tres años, siendo hoy uno de mis mayores orgullos como Miss. El mismo no habla solo de mi determinación como persona sino que también de pilares fundamentales como lo han sido mi familia, amistades y mi Directora Virginia Ramos.

Toma aún más significado para mi el poder llamarme Miss Cerro Largo al poder representar mi Departamento, su gente y el lugar que me brindó tanto y tantas alegrías, el departamento que hace 22 años me vio nacer.

¿Qué se siente representar a Cerro Largo en Reina Hispanomericana?

Siento una alegría inmensa en tomar la responsabilidad de representar nuestro cálido Departamento en Reina Hispanoamericana Uruguay, mostrar no solamente Cerro Largo a forma cultural, histórica y turística sino que también nuestros valores y esencia como sociedad, la calidez y esa mano amiga que nos caracteriza.

¿Como crees que debe prepararse una Miss para un certamen?

Mi preparación más allá de física viene siendo una preparación emocional, desde el momento uno siento que me ha hecho crecer como persona y emocionalmente potenciando mi mentalidad y confianza. Lo veo como una responsabilidad que tomé desde el primer momento y quiero poder transmitir lo que soy como persona, y mis conocimientos obtenidos profesionalmente brindados por la academia y mi directora que me abrazaron desde el principio, pero también transmitir lo que es la gente de Cerro Largo.

¿Qué esperás llevarte de esta nueva experiencia?

De esta nueva experiencia espero poder llevarme nuevos conocimientos profesionales, nuevas compañeras, conocer un poquito más de cada departamento que conforma nuestro país, historias que poder contar y además seguir cumpliendo el sueño de llamarme Cerro Largo.