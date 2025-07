Andrea Rubio, modelo, comunicadora social y Miss International 2023, visitó Uruguay para compartir su experiencia y conocimientos a través de su Master Class «Saca tu Máximo Potencial». La actividad se realizó gracias a la gestión de Yeisson Coronado, director de CNB Uruguay y franquiciado de Miss Universo Uruguay.

Rubio, quien nació en Venezuela y vivió siete años en Colombia, obtuvo el noveno título de Miss International para su país en 2023, coronándose en Tokio, Japón. Durante su reinado, visitó países como Camboya, Indonesia, Filipinas y Japón, viviendo una experiencia de crecimiento personal y profesional que describió como «un portafolio importantísimo» para su carrera.

En su paso por Montevideo, Andrea destacó la calidez con la que fue recibida:

> «Siento que Uruguay ha sido un lugar donde me recibieron de una forma muy bonita, las niñas muy atentas y bellísimas. Soy modelo, creadora de contenido y comunicadora audiovisual, y todo lo que tiene que ver con creación de contenido me enamora».

Consultada sobre el momento en que escuchó su nombre como ganadora de un certamen mundial, Andrea recordó la emoción de sentir que ese triunfo no solo era suyo, sino el resultado de un gran trabajo en equipo:

> «Me decían que no era tan alta, que no era tan extrovertida, que quizás no cumplía con todos los requisitos. Pero entendí que más que una altura, se trata de inteligencia, estrategia, preparación. Es un triunfo de todos: estilistas, preparadores, toda la organización. Fue muy bonito representar a mi país».

Rubio también reflexionó sobre la importancia de la autenticidad y la pasión para sobrellevar las críticas:

> «Cuando eres auténtica y haces las cosas de corazón, se nota. Al final esos comentarios negativos se vuelven más pequeños. Esto no solo es ganar o perder; participar en un reinado de belleza es un crecimiento personal increíble, aprendes de oratoria, protocolo, etiqueta, cultura general… y, sobre todo, te ayuda a sentirte segura de quién eres».

Actualmente, Andrea explora nuevas facetas profesionales: lanzó un Late Night Show llamado «Mi Vida», una propuesta más irreverente y espontánea, diferente de la imagen dulce y políticamente correcta que mantuvo durante su reinado. Además, sigue formando a otras personas a través de cursos y acaba de estrenar un curso digital.

> «Me encanta compartir lo que sé, pero juro que yo aprendo mucho más de lo que creo que ellas pueden aprender de mí. Me encantó Uruguay, Montevideo es espectacular; me recibió con un día divino, con sol pese al frío, y ojalá pueda volver muy pronto», concluyó emocionada.

Finalizando la jornada llena de alegría y buena compañía, Andrea Rubio, junto con el equipo de CNB Uruguay, visitaron Rodelú Parque Rodó, para disfrutar de una cena realmente espectacular. La velada fue una oportunidad perfecta para fortalecer vínculos y compartir momentos memorables en un ambiente cálido y acogedor. Sin duda, una experiencia que todos recordarán con cariño.