Bajo la Producción de Paola Molina se llevó a Cabo este primer desfile en el Hotel más Antiguo de Colonia del Sacramento, el evento incluía un té buffet y un desfile donde se disfrutó de una variedad de Marcas que se hicieron presentes.

Las Alumnas de la Academia PM Colonia fueron las modelos encargadas de Desfilar las diferentes Colecciones, y como invitada especial estuvo la Actual Miss América Latina Uruguay Antonella Halter.

La apertura estuvo a cargo de la Marca For Ever Living de Silvana Ramos y Adriana Camejo, quienes realizaron el lanzamiento de los diferentes productos para el cuidado personal, Nutrición y cosmética.

Seguidamente Las chicas desfilaron las prendas de BeluVentas , una Tienda de Ombues, Unisex, su referente Belén Sequeira nos presentó toda la línea de vestidos y looks para fiestas.

Otra de las emprendedoras que se hizo presente fue la reconocida marca Guamani , con toda su colección de Moda con propósito, una línea de Chalecos, ruanas, ponchos, entre otras prendas todas confeccionadas a mano.

El cierre fue para el Atelier de la Diseñadora María José Vitalis, quien abrió sus puertas en Colonia del Sacramento a cargo de Claudia Vitalis, y deslumbraron con toda la gama de vestidos de fiesta, cerrando el desfile con hermosos vestidos de Novia!

Una Tarde llena de glamour, dónde también hubo espacio para los Sorteos, risas y diversión.

Paola Molina agradeció la confianza de los referentes del Hotel Beltrán , a sus alumnas por ser parte de este primer desfile que fue un éxito a las familias y amigos que acompañaron.

Cabe destacar que parte de lo recaudado será donado a Rotary Club Colonia.

Organización: Paola Molina Producciones y Hotel Beltrán

Conducción: Paola Molina

Modelos:Alumnas de Academia PM Colonia

Fotos: Richard Sosa

Música: Diego Bornia